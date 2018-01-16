台股盤後－面板生技接棒 台積電尾盤回神 明挑戰站上11000點

台股今 (16) 日在美國期貨盤走強，亞股也全面跟漲帶動下，盤勢呈現先蹲後跳走勢，資金則輪動到面板身上，加上生技股也持續吸金，激勵指數在中場過後站回平盤之上，尾盤再由台積電翻紅帶動，指數跳漲近 20 點，終場上漲 29.8 點，以最高點 10986.11 點作收，再創 27 年新高，成交值 1307.24 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，全場均維持在平盤之上，生醫股同樣扮演領頭羊，終場上漲 0.66 點，以 152.47 點作收，成交值 395.97 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是汽車類股，漲幅達 1.2%，電子零組件及電機機械也上漲逾 1%，光電、電腦設備、造紙、建材營造、化學、水泥、化學生醫、半導體、電子通路、其他電子、金融、鋼鐵、生醫、資訊服務、橡膠、油電燃氣等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、紡纖、通信網路、塑膠、其他類、電器電纜、航運、食品、玻陶、貿易百貨等。

電子三雄今天表現相對平穩，其中鴻海及台積電均維持在平盤之上，而台積電更是在尾盤由黑翻紅，也成為推升指數衝高的關鍵。至於股王大立光則是相對疲弱，雖然一度跌破 4000 元大關，不過終場仍順利守住。

不過面板族群則是順利接棒，主要是因為 8K 題材發酵，其中鴻海集團旗下的群創更是爆量上漲，不僅股價震盪走高，成交量更爆衝到 21 萬張，創下去年 9 月中以來的單日新高，友達也同步走揚，成交量也創下近 2 個月新高。

至於二線面板廠彩晶及華映也同步跟漲，面板供應鏈也見到買盤湧入，包括臺隆亮燈漲停，達運、和鑫、瑞儀也都上漲逾 2%。

被動元件族群則是持續拉回整理，雖然國巨順利中止日 K 線連 6 黑，但是包括光頡、九豪、鈞寶、大毅、禾伸堂、立敦、華容、立隆電、華新科等均收黑。

生醫也持續上演補漲行情，包括合世、鈺緯、福永生技、優盛、台微體等鈞亮燈漲停，聯生藥、永昕、東生華、景岳、商之器、佰研、醣聯、中生化等也漲逾 4%。至於由前行政院院長林全擔任新任董事長的東洋也上漲逾 4%。

倫元投顧分析師王信傑表示，台指期明天將結算，在美國期貨盤拉高帶動下，亞股也同步跟漲，推升指數持續朝 11000 點邁進，預料短線指數支撐點應該會落在 10700-10750 之間，不過也要慎防指出衝高到 11000 點之後，震盪幅度將明顯加大。