調查：香港再次成為亞洲租金最昂貴城市

人力資源管理顧問機構ECA International進行一項關於外派員工住房租金的調查結果顯示，香港再次成為亞洲租金最昂貴的城市。在香港，國際行政人員常住區域中，一間無家具中檔三房寓所的平均月租約為10461美元，比亞洲排名第二的東京高出逾兩千美元。

雖然香港仍是亞洲租金最貴城市，但調查顯示，在2012年至2016年的五年時間里，香港租金走勢一直呈下跌趨勢，僅在2017年錄得輕微回升，但租金相較2012年仍然便宜。

調查同時發現，中國內地的租金有非常明顯的上漲趨勢，這主要由北京、上海、廣州以及深圳四個一線城市帶動。其中內地租金最高的上海，更是登上亞洲租金最貴城市排行榜第三名。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，內地租金上漲最快的地區集中在珠三角，其中廣州和深圳的租金升幅均達到雙位數。究其原因，珠三角地區住房持續供不應求，深圳西部地區尤其短缺，引致當地租金在過去七年迅速攀升。

與中國內地和香港情況不同的是，新加坡在過去十二個月內連續錄得租金下跌。關禮廉稱，租金下跌的確讓一些企業考慮重新將辦公地址由香港搬到新加坡，但仍要視乎企業的實際需求來定奪。此外，調查發現東南亞一些城市的租金也更為便宜，其中位於馬來西亞柔佛州的新山市成為亞洲租金最廉價的城市。

而談及未來香港租金的走勢，關禮廉認為仍有多種因素需要考慮，尤以供需關係突出。若要租金有所回落，一方面是通過減少外派員工來港等方式來降低租房需求，另一方面則要通過增加供給刺激市場競爭，從而降低租金。

文：鄒舒惠

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