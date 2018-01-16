汽車減少空汙重要材料 「鈀金」供不應求價格創17年新高

鈀金主要用於汽油車的觸媒轉化器，有效減少廢氣排放，由於連續 6 年供不應求的情況下，鈀金現貨價格漲至 17 年以來新高，15 日以每盎司 1,139.68 美元作收，上漲 3.6%，但隨著價格提升，進入修正的風險也提升 。

鈀金價格來到 2001 年之後的高點

研究機構 Metal Focus 的主管 Nikos Kavalis 表示：「這次的漲幅看起來有點過頭，但這並不代表著它無法再往上升 150 美元或 200 美元，遠東地區有巨額的需求。」

Kavalis 指出，在 2012 年後，鈀金的產量有限，因此造成需求短缺持續攀升，2017 年鈀金的短缺來到 160 萬盎司，鈀金為鉑礦和鎳礦的副產物，這代表著，短缺問題難以在短時間解決。

鈀金從 2012 年開始呈現需求短缺

僅管汽車製造商可以將鈀金替換成鉑金，但是更換工廠的成本很高，而金屬只佔汽車生產成本的一小部分，為了觸媒轉化器使用的金屬，而改變工廠，對製造商來說並不划算。

倫敦 Natixis SA 的大宗商品分析師 Bernard Dahdah 表示：「我不認為汽車製造商會將鈀金換成鉑金，除非他們認為鈀金的價格將居高不下，更換金屬並不是一個一個快速變換的過程。」

此外，Dahdah 認為，若是對於鈀金的投機需求減少，價格可能降回每盎司 1040 美元，而長期來看，若是電動車的生產上升，是占率提升，那麼市場對汽油車的需求會降低，連帶著減低對鈀金的需求。

高達 77.5% 的鈀金被使用在汽油車生產，主要用於觸媒轉化器，有部份則是被用於電器。