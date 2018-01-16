2018年鐵礦石行情怎麼看 巴克萊唱衰的三理由

滙通網今 (16) 日報導，世界第二大鐵礦石生產商力拓集團 (RIO-US) 今日表示，2017 年鐵礦石出貨量增長 1% 後，將把 2018 年的出貨量再增加 1000 萬噸，力拓將維持西澳州銀草山鐵礦 (Silvergrass) 生產 3.3-3.4 億噸鐵礦石的目標，根據力拓的數據，銀草山鐵礦 2017 年生產的鐵礦石約為 200 萬噸，其年產量最高可達 1000 萬噸。

力拓股價

按照目前價格計算，這部分增加的鐵礦石價值為 7.8 億美元。 此外， 力拓將於 2 月 7 日公布 2017 年全年利潤，預估數字圍繞在 85 億美元左右，增長 85%。

報導指出，因為中國鋼鐵製造商的強勁需求，力拓 2017 年的鐵礦石平均銷售價格上漲 20% 至每噸 64.80 美元。公司 2017 年的鐵礦石出貨量小幅上漲至 3301 萬噸。

Metal Bulletin 的數據顯示，1 月 12 日鐵礦石價格為每噸 78.05 美元。然而，由於中國需求的不確定性，2018 年鐵礦石價格預測出現下調，這可能減少力拓的鐵礦石銷售增量。

至於其他大宗商品，力拓 2018 年的目標是生產 51-61 萬噸的銅，22.5-26.5 萬噸精煉銅。鋁的產量將達到 350-370 萬噸。

機構觀點

新浪財經今 (16) 日援引彭博報導，巴克萊預計鐵礦石價格將跌回到每噸 50 美元一線，警告該大宗商品的下跌近在眼前，因為中國鋼廠的盈利能力將下降，作為全球最大進口國，中國增速在放緩，且中國港口的進口鐵礦石存量達到前所未見的水平。

鐵礦石上個月飆升到牛市，惠及包括力拓集團和淡水河谷 (BVMF: VALE3) 在內的生產企業；中國為控制汙染而限制冬季鋼鐵生產，被認為有助於支撐高品質鐵礦石的需求，而將來限產措施取消之後，鐵礦石需求也有望反彈。

力拓集團。(圖：AFP)

不過巴克萊 分析師 Dane Davis 表示，當限產措施放鬆之後，鋼鐵產量上升會推升鐵礦石消耗量，但是鋼廠盈利能力下滑造成的拖累，可能更甚一層。

巴克萊分析師 Dane Davis 表示，市場上有若干個意外因素，讓他預計今年鐵礦石價格走勢大起大落，並稱對不久將下跌的預期「深信不疑」。他預計本季平均價格每噸 70 美元，第二季均價 50 美元，在下半年再回升。據金屬導報數據，現貨鐵礦石價格目前為每干噸 76.59 美元。

Dane Davis 表示，閒置的產能在 3 月、4 月期間恢復生產後，巴克萊認為隨之而來的利潤率下降將會引發鐵礦石價格下跌，他直指有三個原因預計未來幾個月、以及整個 2018 年期間鐵礦石價格走軟：包括冬季限產即將結束，進口鐵礦石港口庫存處於紀錄高位，以及中國經濟勢將放緩。