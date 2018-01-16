3個頭獎2千萬 2千元刮刮樂開賣總中獎率77.8%

每年春節限量發行的大面額 2000 元刮刮樂，由於頭獎 2000 萬元，每次一推出都造成搶購，而為迎接狗年的到來，台灣彩券公司 16 日限量推出「2,000 萬開運發財金」，除頭獎 2000 萬元有 3 個之外，還有 200 個 100 萬元，總中獎率 77.85%。同步上市的還有 3 款同樣主打新春開運的應景刮刮樂同步上市，4 款新品總獎金超過 87 億元、總獎項超過 940 萬個，百萬以上獎項共 218 個。

台灣彩券公司新任總經理蔡國基 16 日首度主持記者會，一身喜氣宣告年度重量級、新春限定的刮刮樂「2,000 萬開運發財金」上市。蔡國基表示，每逢農曆春節，台灣彩券公司都會發行限量的高面額、高頭獎、高中獎率刮刮樂，希望讓民眾搏個開春好兆頭，其中最熱銷的就是 2000 元面額的刮刮樂，通常上市 1 周內就銷售一空，這次發行的「2,000 萬開運發財金」刮刮樂，共有 3 個頭獎 2000 萬元、200 個二獎 100 萬元及 3200 個三獎 10 萬元，中獎率高達 77.85%。

另外，首發新款結合 12 生肖的春節主題遊戲「十二生肖賀新春」也同步上市，共有 5 個頭獎 500 萬元，總獎金超過 13 億元，總中獎率 41.01%，每個生肖都吉祥，人人都有財星高照的機會。

為提供消費者多樣選擇，「刮刮金樂透」及玩法簡單的「骰子樂」同日上市，「刮刮金樂透」採用樂透開獎對獎號的概念，營造彷彿在觀看開獎機搖出獎號的緊張氣氛，每張刮刮樂上印有不同的「金樂透號碼」，消費者可選擇喜歡的號碼，享受自己開獎的樂趣，每張售價 200 元，共有 10 個頭獎 200 萬元；「骰子樂」則為「比大小」玩法，以可愛討喜的骰子為主視覺，頭獎 50 萬元共 7 個 ，總獎項超過 230 萬個。

蔡國基說，今年已發行 2 次共 9 款刮刮樂新品，累積總獎金超過 145 億元，獎項超過 2400 萬個，百萬以上獎項共有 335 個，裡面更包含 6 個 1000 萬元以上的大獎，而 1 月 3 日發行的 5 款刮刮樂中，面額 500、1000 元的都已完售，其他 3 款批售率已近 95%。雖然今年因應春節推出的刮刮樂總發行量會少一點，1 月 3 日發行量逾 83 億元，但最高獎金及發行百分之百中獎率的刮刮樂都不會縮水，並預估今年買氣會好一點，也可望完售。

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