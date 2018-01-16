台彩新春刮刮樂 總獎金逾87億元 百萬以上獎項218個

台彩今 (16) 日宣布，推出新春限定每張售價 2000 元「2000 萬開運發財金」，頭獎 2000 萬元共 3 個、200 個 100 萬元，總中獎率 77.85%；另還有 3 款主打新春開運主題刮刮樂，此 4 款刮刮樂新品總獎金超過 87 億元，百萬以上獎項共有 218 個。

台彩新任總經理蔡國基今天首次現身記者會，他表示，每逢農曆春節，台彩都會發行限量高面額、高頭獎、高中獎率的刮刮樂，其中最熱銷的就是 2000 元面額的刮刮樂，這次推出有信心一個禮拜就會批售完畢。

蔡國基表示，台彩 1 月 3 日推出的 5 款刮刮樂新品，其中 1000 元、500 面額的刮刮樂已批售完畢，而 200 元面額和 100 元面額批售率也將近 95%。展望今 (2018) 年買氣上，今年景氣較去年樂觀，從目前經銷商批售狀況觀察，估計今年彩券買氣將會優於去年。

台彩今天推出的新春限定刮刮樂「2000 萬開運發財金」共 3 個頭獎 2000 萬、200 個二獎 100 萬以及 3200 個三獎 10 萬元，中獎率高達 77.85%；另外，500 元面額的「十二生肖賀新春」共有 5 個頭獎 500 萬元，總獎金超過 13 億元，中獎率 41.01%；200 元面額「刮刮金樂透」則有 10 個頭獎 200 萬元，100 面額的「骰子樂」有 7 個頭獎 50 萬元。

蔡國基指出，台彩今年已發行 9 款刮刮樂新品，累積總獎金超過 145 億元，獎項超過 2400 萬個，百萬以上獎項累計有 355 個，其中包含 6 個 1000 萬元 (含) 以上的大獎。