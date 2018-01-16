南亞科去年業內外兼具 今年獲利也大有看頭

半導體法說會由 DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 打頭陣，今 (16) 日下午將登場，法人關注包括今年 DRAM 的供需情況和價格走勢、20 奈米進度及各項 DRAM 產品組合，去年在處分美光股票挹注下，法人推估有機會大賺 1.5 個股本，今年 DRAM 市場仍然看旺，法人看好南亞科本業實力可望再挑戰獲利 1 個股本。

南亞科去年 12 月合併營收 59.67 億元，月增 3.86%，年增 39.91%，創下 2009 年 11 月以來新高；合計去年第 4 季合併營收 168.12 億元，季增 26.47%，年增 38.96%；累計去年合併營收 549.33 億元，年增 31.95%。

南亞科去年持續賣出美光股票，去年第 2 季認列 48.19 億元獲利，第 3 季再認列 111.65 億元，預估第 4 季將可認列逾 160 億元，每股約貢獻 EPS 5.7 元，全年光是賣出美光股票獲利就可挹注逾 320 億元；南亞科累計去年前 3 季 EPS 6.65 元；法人推估，南亞科去年第 4 季加計處分美光獲利，預估每股純益可超過 8 元，全年 EPS 上看 15 元。

南亞科 20 奈米製程去年 12 月產能已達 3.8 萬片，主要是應用在 PC、伺服器上的 DDR4 產品，DRAMeXchange 預估，今年上半年伺服器 DRAM 整體市場供給仍吃緊，預期上半年伺服器 DRAM 價格將持續上漲，法人看好南亞科將受惠。

法人認為，南亞科重返伺服器 DRAM 市場，有助今年上半年的營運，下半年則將受惠消費性市場，今年仍具賺進 1 個股本的實力。南亞科不評論法人的預估，今年的展望將在今日下午法說會時說明。

若投資人看好南亞科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：南亞科國泰 75 購 01 (068960-TW)、南亞科元富 75 購 01 (068300-TW)、南亞科統一 74 購 02 (066351-TW) 等。