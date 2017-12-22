〈2018投資雷達〉DRAM看漲到明年上半年 台廠仍有利可期

DRAM 價格從去年下半年一路上漲，在市場需求強勁下，推升價格走揚，寫下 DRAM 史上時間最長的多頭行情，研調機構及業界多看好，漲勢可望延續明年上半年，而對 DRAM 相關廠商來說，明年仍將有利可圖的好年。

南亞科 (2408-TW) 認為，在需求穩健成長下，明年需求年增將逾 2 成，首季報價有機會不跌；威剛 (3260-TW) 也持續正面看待 DRAM 市況，不過，在 NAND Flash 部分，預期明年第 1 季整體供需恐將出現轉變。

DRAM 市場仍是嚴重供不應求，全球記憶體龍頭三星、SK 海力士將調漲明年第 1 季價格，供應鏈透露，第 2 季價格也恐將持續上漲，DRAM 價格走出一波史上時間最長的多頭行情，從 2016 年下半年起漲，今年一整年也都是上漲的趨勢，加上明年首季續漲，有機會是連續 7 個季度走揚，推升 DRAM 相關廠商獲利大豐收，明年也可望是個獲利好年。

NAND Flash 同樣從 2016 年下半年起出現供不應求的市況，一直到今年第 4 季才趨於緩和， TrendForce 指出，明年上半年受淡季效應影響需求走弱，恐將面臨小幅供過於求的情況，NAND Flash 價格有機會走跌；不過，下半年需求回升及 NAND Flash 原廠穩健擴充產能下，可能再度呈現供不應求，價格跌勢也將停止；預估明年 NAND Flash 平均銷售單價將較今年衰退 10-20%。

威剛強調，在 DRAM 需求與獲利正向循環下，短期內全球 DRAM 大廠仍然理性看待產能議題，並沒有大幅破壞產業生態的計畫，持續正面看待 DRAM 市況； NAND Flash 因上游大廠 3D NAND Flash 良率已逐步改善，在第 4 季旺季價格高點過後，預期明年第 1 季整體供需將出現轉變。

南亞科指出，今年第 4 季 DRAM 供給吃緊狀況仍較第 3 季嚴重，價格將持續上揚，明年 DRAM 需求成長穩健，預估可較今年成長 22-24%，明年第 1 季需求也穩，供需預期將可維持平衡，報價有機會不跌。

華邦電 (2344-TW) 表示，下半年 DRAM 及 NOR Flash 需求穩定健康，第 4 季 NOR 也將持續漲價，DRAM 的情況非常穩健，整體看起來 DRAM 市場不錯，華邦電以利基型客戶為主，下半年維持非常穩定的走勢；NOR Flash 方面一直還是缺貨，到今年底仍相當穩定。

華邦電指出，iPhone 8 新機有很多新功能，需要一些小容量的 DRAM 或 Flash，加上有些新科技多少都會用一些 Flash，所以華邦客戶對這兩項記憶體的需求非常強勁，今年產能仍一直增加中，今年資本支出 170 億元，有些產能在年底開出，明年還是有成長動能。