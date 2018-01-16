【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市揚升，台股突破前高

美股主要指數揚升創高，在大型電子股與金融股大漲帶動下，加權指數突破前波高點，收在 10956 點之上，上漲逾 72 點。終場台指期上漲 79 點 (+0.73%)，逆價差 1.31 點，電子期上漲 3.5 點 (+0.78%)，逆價差 0.47 點，金融期上漲 17 點 (+1.37%)，正價差 1.85 點，非金電期上漲 41 點 (+0.32%)，正價差 17.6 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 4692 口，淨多單部位 2 口；投信淨空單減少 821 口，淨空單部位 30910 口；外資淨多單減少 4083 口，淨多單部位 50994 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線向上跳空收紅 K 棒，各主要天期均線重回多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能 1254 億餘元，外資上市現貨買超金額約 24.26 億元，期貨未平倉淨多單 50994 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.92 變動到 1.97，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,000 點，賣權上移到 10,800 點，外資選擇權淨空單部位 189,041 口。

