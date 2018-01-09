制裁無用？資安公司：北韓靠加密貨幣取得外匯

一家網路安全公司表示，他們察覺有一款軟體內藏採礦加密貨幣的代碼，該軟體將已開採的貨幣傳送至一個位於北韓大學的伺服器，此為北韓可能也在尋覓注資新途徑的最新跡象。

《路透社》報導，察覺上述軟體的美國加州資安業者 AlienVault 表示，這個應用軟體去年 12 月 24 日開發出來，可以讓主機執行稱為「挖礦」的電腦運算，以獲得名為「門羅幣」（Monero）的加密貨幣。此軟體將貨幣傳送到位於平壤的金日成綜合大學。

「加密貨幣或許成為這個受制裁重創的國家之救生索，因此平壤眾大學也開始對加密貨幣展現明顯興趣。這款軟體可能是他們戮力研究的最新產品。」

該公司補充，在代碼中使用的北韓伺服器似乎沒有連結到外部網路，這可能表示，他是為了誘使觀察者連結北韓。然而，金日成綜合大學不只招收北韓學生，也會招待外國學生和講師。

金日成綜合大學沒有作出立即回應；聯合國的北韓代表官員也沒有立即回應。

越來越多跡象顯示，北韓對加密貨幣和區塊鍊技術展現興趣。

南韓資安公司 ESTsecurity 首席分析師 Mun Chong-hyun 表示，「有鑑於經濟制裁，以北韓的情況來說，加密貨幣是當前獲得外匯的最佳途徑。」

AlienVault 的報告指出，有一個來自北韓的 IP 位置 (175.45.178.19) 在比特幣交易網站上相當活躍，此外，2014 年至 2015 年間南韓能源、交通、電信、廣播、金融和政治機構遭遇網路攻擊，而當初控制受損網路伺服器者也來自該 IP 位置。