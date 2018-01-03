解決低薪問題 蔡英文：2018務必對症下藥

民進黨今 (3) 日召開第 17 屆第 64 次中常會，蔡英文總統兼黨主席在會中裁示，在 2018 新的一年，對於台灣社會的低薪問題，務必對症下藥。

民進黨中常會邀請國發會副主委邱俊榮以「當前經濟情勢」專案報告，蔡英文在聽取報告後作出解決低薪的裁示。蔡英文說，國際經濟目前雖然呈現微幅上揚發展，但是面對全球經濟潛在的風險，她要請行政團隊密切關注、及早因應。

蔡英文指出，過去一年，台灣的經濟穩健成長。不論商品出口、工業生產、零售業、餐飲業營業額的表現都不錯，失業率、物價也相當平穩。企業獲利增加了，投資信心自然變高了。

過去，政府提出前瞻基礎建設、5 加 2 產業創新計畫、排除企業投資五缺障礙等政策，讓台灣經濟成長動能穩定前進，使產業逐漸轉型，得以面對國際市場的挑戰。

蔡英文說，今天是 2018 年第一次召開中常會，面對新的一年，她要提醒執政團隊，除了持續推動以「鬆綁、招商、投資」3 個面向為核心的政策，也要繼續改善勞動條件，特別是針對過去長期困擾台灣社會的低薪問題，務必對症下藥。最重要的，是要讓經濟成長的好處嘉惠全體國人。

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