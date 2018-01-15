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【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析
※來源：顧德投顧

(6290 良維、6257 矽格攜手創新高囉。)

今天大盤持續攻擊，再創了 28 年來的新高。終場大盤上漲 72 點，以 10956 點做收，量能為 1251 億元。

重點持股報告。

(3005 神基) 走勢不如預期，損出。

(1710 東聯、1902 台紙) 續抱。

(6213 聯茂) 上周五盤中大漲攻擊，今股價稍做休息。

(4991 環宇、3035 智原) 今日強勢股。

(6591 動力) 除了愛你還能愛誰。高音一級棒的動力火車，近期股價一路狂飆，會員的成本跟獲利早已被拉開。對的股票操作非常輕鬆，目前就是續抱期待股價再創高，會員再賺更多即可。

(6290 良維) 我們的新朋友，上周五盤中亮燈漲停板，今天股價續強，再創波段新高囉，會員們的好股一檔接一檔，獲利也是一檔接一檔。

(3443 創意) 12 月營收 12.34 億元，年增 7.72%，受惠比特幣和 AI 的發展，未來營收可望持續增加。我們今天也很幸運的，又是現買現賺唷，感謝好行情和好股票，只要跟著系統，自然就能選到好股票，太棒了，創意最後收在最高點。

(6257 矽格) 12 月營收 7.39 億元，年增 40.35%。今天股價又再創波段新高啦，會員們的獲利持續累積上升當中，太棒了。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、4991 環宇、6213 聯茂、6290 良維、6257 矽格、1902 台紙、6591 動力 - KY、3035 智原、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。
(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

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