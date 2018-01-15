【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤成攻站上 10900 整數心理關卡，再創新高點！

台股今日開高，震盪尾盤再逐步走高，成攻站上並守穩 10900 整數心理關卡，日線再收一根中紅 K，月線與季線即將呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能較仍維持在 1200 億之上，代表投資人信心逐步穩健，今日的震幅有 50 點之多。收了一根中紅 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今日類股漲多於跌，漲幅最高是生醫類股達 1.7%，半導體、其他電子、電機機械、金融漲幅也超過 1%，水泥、紡纖、資訊服務、塑膠、電腦設備、貿易百貨、造紙、建材營造、食品、電子通路、通信網路、橡膠、化學生醫、其他類、汽車等也均收紅。

下跌類股則有玻陶、觀光、鋼鐵、化學、電器電纜、航運、電子零組件、光電等也均收黑。

電子三雄今日雖然股王大立光出現漲停後的拉回整理，不過資金回流到股價仍處相對低檔的鴻海，尤其鴻海旗下工業電腦廠樺漢進軍醫療領域，市場解讀有利鴻海布局，推升鴻海股價攻上月線。而獲得樺漢入股的鈺緯也亮燈漲停，樺漢也走高逼近 500 元大關。

至於台積電也是全場力守平盤以上，重新收復 5 日線；大立光走勢則是相對疲弱，儘管早盤一度攻上 4200 元大關，但是逢高調節派壓隨即湧現，壓抑股價由紅翻黑，甚至還跌破 4000 元大關。

金融股更由金控雙雄國泰金及富邦金大漲逾 1% 推升，包括兆豐金、國票金、開發金、中信金等也均收紅。

生醫股也見到資金湧入，在浩鼎強攻漲停帶動下，包括立康、生華科、優盛、景岳、懷特等也均亮燈漲停，其他包括易威、高端疫苗、基亞、中化生、合一、中裕、尖端、訊聯、友華、聯合醫等，漲幅也超過 5%。