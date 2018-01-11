加入區塊鏈潮流 俄羅斯「微信」打算ICO了

摘要：區塊鏈已經成為現在最熱門的概念。如今，俄羅斯版微信 Telegram 也加入了這個熱潮，打算通過 ICO 發行數字加密貨幣 Grams，最多籌資 5 億美元，這將可能成為有史以來最大的一個 ICO 項目。

當「大媽們」都跑步入場的時候，區塊鏈真的已經夯了。

如今，俄羅斯版微信 Telegram 也加入了這個熱潮，打算發行自己的數位加密貨幣。

多家媒體報導，這個名為「Telegram 開放網路」（Telegram Open Network）的項目計劃在今年進行 Pre-ICO，最多籌資 5 億美元，這也將可能成為有史以來最大的一個 ICO 項目。

除了通過 ICO 發行名為 Grams 的代幣，Telegram 還計劃為用戶提供與微信錢包類似的功能，允許用戶通過 App 進行支付活動。

不過與微信錢包不同的是，Telegram 的「錢包服務」既不會託管在中央服務上，也不會與任何一個由政府控制的貨幣掛鈎，也就是說 Telegram 的支付系統將擁有極大的獨立性。

代幣 2018 年初預售

英國《金融時報》從項目白皮書中獲悉，代幣 Grams 將在 2018 年初預售，同時 Telegram 還正在考慮向機構投資者批發出售代幣以兌換傳統貨幣。

不過並不是所有的代幣都將出售。

TechCrunch 則指出，白皮書提到在四年的等待期內，Telegram 團隊將保留總代幣數量的 4%。同時 Telegram 也計劃保留至少 52% 的 Grams，以防止投機交易和保證靈活性。

也就是說，只有約有 44% 的代幣將會出售。

ICO：2000 萬美元是門檻

Pre-ICO 通常吸引的是大型投資者，TechCrunch 援引消息人士稱，如果投資者不在 Telegram CEO Durov 的核心圈內，那麼他們的門檻可能至少是 2000 萬美元。同時此次的 ICO 接受美元等法幣，但是不能使用比特幣等數字加密貨幣。

儘管首次表現出對數位貨幣的興趣，不過 Telegram 的首席執行官 Pavel Durov 對數位貨幣的興趣早就有了。

英國《金融時報》指出，五年前 Durov 就購買了 2000 枚比特幣，目前總價值已經達到接近 2800 萬美元。

企業爭相搭上「區塊鏈」

區塊鏈正夯，除了 Telegram，已經有其他企業決定搭上這班「快車」。

美國老牌攝影器材製造商柯達公司 1 月 9 日宣布，將推出區塊鏈技術支持的照片所有權管理平台 KodakOne，並將發行加密數位貨幣「柯達幣」。

消息公布當日，柯達股價大漲 119%，並在 1 月 10 日繼續上漲 57%。

國內也有許多公司開始布局區塊鏈。

360 日前宣布正式進軍區塊鏈，推出共享雲計劃。官方表示這是全球首家基於區塊鏈的安全共享雲平台。

此外，A 股遊戲第一股游久遊戲在周一宣布布局區塊鏈遊戲業務後，周二、周三連續兩日漲停。

『新聞來源／華爾街見聞』