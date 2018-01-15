〈行動支付再掀戰〉加速台灣普及率 Visa建議從3面向著手

政府訂定 2025 年全台行動支付普及率達 9 成的目標，Visa 台灣區總經理麻少華今 (15) 日建議，可以透過擴增感應支付商店、推廣行動支付 in-App 交易以及鼓勵銀行加入行動金融卡行列等 3 面向著手，加速台灣行動支付的普及率。

麻少華表示，台灣有巨大的行動支付發展潛力，原因在消費者需求高，根據 Visa 統計，台灣的智慧型手機滲透率高達 86.8%，居亞太之冠，且 77% 的台灣人偏好使用 QR Code 進行支付，加上目前已有超過 1500 萬張 Visa 感應支付卡、近 50% 的刷卡機具有感應功能，顯示台灣在支付發展上具有相當的基礎。

在全球行動支付普及下，為了提升台灣行動支付發展規模和使用率，麻少華認為，可以擴增感應支付商店，並增加感應式刷卡機的佈建；另推廣行動支付 in-App 交易，包括積極推行符合國際支付標準的 QR Code，拓展行動支付的應用場域。

此外，金管會陸續核准銀行開辦行動支付綁定金融卡業務，其中 Apple Pay、Android Pay 及 Samsung Pay 等國際三大行動支付均可支援綁定簽帳金融卡，目前中信銀行搶頭香，為唯一支援簽帳金融卡綁定三大 Pay 的業者，台新銀行在去 (2017) 年 12 月已獲金管會核准，可試辦簽帳金融卡手機支付業務，麻少華表示，鼓勵銀行加入行動金融卡行列，加速行動支付普及率。

根據 Visa 統計， 目前台灣消費者已經可以利用現有 1500 萬張的 Visa 金融卡綁定手機以進行行動支付，截至 2017 年 9 月，Visa 金融卡在過去一年的交易金額達到新台幣 1000 億元，估計隨著行動 Visa 金融卡的開通，將進一步提升行動支付的普及率。