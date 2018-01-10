電信去年獲利王出爐 台灣大EPS 5.45元、連續6年居冠

電信三強去年自結獲利出爐，台灣大 (3045-TW) 去年每股純益 5.45 元，超越財測 3%，連續 6 年拿下電信獲利王寶座；中華電 (2412-TW) 去年每股純益 5.01 元，財測達成率 105.4%；遠傳 (4904-TW) 去年每股純益 3.33 元，財測達成率 100.9%。

台灣大指出，去年全年合併營收 1171.7 億元，EBITDA 為 327.6 億元，營業利益 190.7 億元，稅後純益 148.2 億元，EPS 為 5.45 元；台灣大表示，去年度 EPS 超越財測 3%，在 4G 經營維持一貫績效，加上行動加值服務及 momo 電子商務成長挹注，如果排除國內漫遊業務後，稅後純益年增 4%。

中華電指出，去年營收 2275.5 億元，年減 1.1%；營業淨利 467.3 億元，減少 2.9%；稅前淨利 480.3 億元，減少 2.7%；歸屬母公司業主淨利為 388.6 億元，減少 3%；累計每股純益 5.01 元，優於全年財測。

中華電說，與全年財測相比，去年自結營收達成率為 98.4%，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率都超越財測，分別為 104.6%、105.1% 與 105.4%。

財務長郭水義表示，去年第 4 季財務績效較 2016 年同期提升，第 4 季自結營收 609.2 億元，年增 4.4%；營業淨利 104.6 億元，增加 5.1%；稅前淨利 107.7 億元，增加 10.7%。

中華電表示，去年 12 月合併自結營業收入 219.3 億元，年增 6%，主因行動銷貨收入與資通訊專案營收增加；營業淨利 28.9 億元，減少 3.3%；稅前淨利 31.5 億元，增加 17.4%；歸屬於母公司業主之淨利 24.5 億元，增加 22%；每股純益 0.32 元。

中華電指出，截至 12 月底止，光世代寬頻用戶數達 355.2 萬戶，100Mbps 以上客戶達 128.2 萬戶。MOD 客戶數達 160.2 萬戶，年增 20.3%。行動上網客戶持續成長，達 734.7 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 57%。

遠傳去年 12 月合併總營收 76.64 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 19.48 億元與 5.31 億元，年增都是 3.1% ，EPS 為 0.16 元；累計去年全年合併總營收 920.7 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 281.68 億元與 108.57 億元，EPS 為 3.33 元。

發言人郎亞玲表示，4G 月租型客戶滲透率已在去年 11 月提前達成目標，截至年底，4G 月租型客戶滲透率 81%。