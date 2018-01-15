【亞洲金融論壇】IMF:一帶一路增債務負擔 國開行: 有對策!

國際貨幣基金組織第一副總裁大衛.利普頓（David Lipton)，於1月15日舉行的亞洲金融論壇上表示，,一帶一路倡議促進發展中國家的基礎建設投資，促進當地經濟發展，但同時也關注到，發展中國家透過借貸發展，將增加其債務負擔，或跌入新的債務危機。

對於IMF擔憂，國家開發銀行董事長胡懷邦回應，中國已考慮及這方面問題。他舉例，東南亞某一國家要修建的一條高速公路，不想以國家主權擔保作貸款，因為國家財力有限，不願增加國家的債務負擔；結果與中國政府合作，引入了中國政府援助基金投資於該項基礎設施，以及國家開發銀行提供商業貸款，並以該項目的營運權作為低押；這樣就可以在不增加當地政府負債的同時，也加快了基建項目的發展。

胡懷邦介紹，於2014-2016年期間，中國於一帶一路沿線國家的投資500億美元；估計未來5年，投資金額將增加至1500億美元，促進世界經濟發展。國家開發銀行於2017年對一帶一路項目承諾貸款2500億美元，已貸款金額1100億美元。國開行亦支持香港於一帶一路的工作，參與了由香港金融管理局發起的亞洲基建促進協調小組，以及於2017年底在香港發行一帶一路項目綠色債券。

另外，利普頓指出，全球經濟正緩慢復蘇，但不確定能夠持續多久；IMF預期，5年後將有40個發展中國家，增長速度較發達國家還要緩慢。未來發展關注到匯率變化將影響資本流向；亞洲面對人口老化；油價商品市場雖然再現活躍，但價格仍然低企。目前全球經濟增長貢獻有2/3來自亞洲，單是來自中國便佔去1/3。

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