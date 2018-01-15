【安聯投信】美股創新高 市場喜迎財報行情

關注企業財報揭開序幕，加上南北韓情勢轉為緩和，帶動美股三大指數再創新高，S&P500 周上漲 1.64%，道瓊工業指數上漲 2.01%。歐洲股市先漲後跌，投資人關注企業財報，道瓊歐洲 600 指數周上漲 0.92%。日股經濟數據持續表現佳，但日圓走揚壓抑股市漲幅，東證指數當周上漲 1.3%，日經 225 指數上漲 0.87%。新興股動能不減，MSCI 新興市場當周上漲 0.38%。據美銀美林引述 EPFR 統計至 1 月 10 日，美股吸金 64.9 億美元奪冠，其次為全球新興市場，吸金 37.95 億美元。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，環顧全球市場，國際股市強勢，年後續漲，且市場資金仍在尋找標的，沒有退場的疑慮。美股相對還是領頭羊，除了有良好的 GDP 和 ISM 指數挹注經濟成長動能之外，另外包括：房市指標、民間投資等表現，也都暗示了美股後市仍有望續強。

在資金面，廖哲宏表示，搭配現階段的匯市環境，資金動能充沛，則仍是近期支撐台股向上的主要力道。根據證交所統計，儘管本周外資呈現微幅調節，元月以來外資累積買超逾 200 億元，顯示資金面仍相對看多，成為推動台股的重要動能來源。

回到基本面，廖哲宏表示，短線上，台股近期基本面有雜音干擾，其中在手機需求方面，雖有可能持續鈍化，但仍須關注手機銷售量變化與市場預期是否出現較大落差；另外加上有稅務政策等潛在影響，以及部分科技股訂單，可能受比特幣因金融監管趨嚴、需求被壓抑等影響，盤勢波動整理機會較大。

展望後市，廖哲宏表示，科技主流仍大致不變，具備長線成長趨勢或是受惠於漲價題材的族群，如 3D sensing 新應用、雲端伺服器、人工智慧 (AI)、高速運算(HPC)、及汽車電子化(包含智能車與新能源車) 等，以及受惠於景氣循環具漲價題材的族群仍是布局方向。傳產股方面，工業自動化題材上半年有望延續；另包括：受惠中國消費升級的相關族群，受惠消費力轉強而帶動出國人數逐年成長的觀光旅遊概念股，以及有中國需求供給改革扶持及供需受惠於冬季限產、汰換落後產能於今年啟動的鋼鐵和水泥相關族群，都可留意。

在美股部分，安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，聯準會多位官員發表談話，對於升息的次數仍有分岐，鴿派官員認為應在上半年等待通膨上升後再升息，鷹派官員則表示樂見今年升息 3 至 4 次。其中部分官員表示，可能會研究新的通膨目標制度或是將目標設為區間以增添靈活性。

胡韡耀表示，美國 12 月非農就業人數增加 14.8 萬，低於市場預期的 19 萬人，但 2017 整年合計增加 205.5 萬，為連續 7 年超過 200 萬大關，為歷史以來第二次，並創下自 2010 年 10 月以來連續 87 個月呈現擴增的紀錄，且失業率仍處於 2000 年以來最低水平。著眼於美國今年成長動能仍強，建議美國多元資產須納入核心資產，發揮追漲抗跌的優勢。

在歐股方面，安聯歐洲高息股基金 (基金之配息來源可能為於本金) 產品經理田克杰表示，歐洲央行 12 月會議記錄顯示，可能於 2018 年初開始逐步調整貨幣政策的前瞻指引，以反映歐元區經濟成長的改善，相較市場預期更為鷹派，歐元兌美元單日上漲約 0.5%。歐元區 12 月 CPI 相較 11 月的 1.5% 下降至年增 1.4%，核心 CPI 年增 0.9%，仍遠低於央行目標的 2%，通膨持續的放緩可能讓先前討論退出 QE 的央行委員需要再進一步考慮。

田克杰表示，歐盟委員會公布 12 月經濟信心指數為 116，創下 2000 年以來新高，主要為工業及服務業前景的改善所貢獻。德國公布 2107 年 GDP 年增 2.2%，創下六年以來新高，主要為國內消費升溫，以及全球景氣復甦帶動出口成長。

在新興市場部份，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示表示，新興市場成長動能回升，料內需市場的成長將成為支撐經濟的新動能。在經濟成長方面，2018 年可望延續 2017 年 4.6% 的表現水平，有 4.9% 的表現；生產力持續改善企業獲利狀況，支撐經濟成長動能。

莊凱倫表示，新興市場 2018 企業獲利狀況有機會雙位數成長。中國 19 大後將揭示改革之路，結構調整若加固，加上其他新興國家改革題材，亦將有助於拉動整個新興市場板塊成長。其他新興市場方面，包括東協五國資金持續吸引外資流入、印度製造業 PMI 指數上揚、新訂單、產出、就業和新出口訂單表現均轉強，復甦力道明顯增溫；俄羅斯及南非經濟成長增溫，以及拉美總體環境持續改善等正面因子，料都將是可以留意的投資機會。

莊凱倫表示，投資人近期可關注美聯儲關於美國經濟狀況的黃皮書，加拿大央行和韓國央行的利率決定，以及中國 2017 年第四季度 GDP 數據。

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