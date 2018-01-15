迎接農曆新年買氣 亞股擁2利多 紅包行情看俏

亞洲準備迎接農曆新年，法人表示，歷年在中國股市的領頭帶動下，亞股 1 月都有明顯的元月紅包行情，而展望今 (2018) 年，在企業成長趨勢延續以及出口數據表現出色帶動下，可望為亞股多頭加溫，元月紅包行情可期。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，統計 2001 年以來 1 月全球新興市場平均表現，漲勢大幅勝出，MSCI 亞洲 (不含日本) 指數歷年 1 月平均上漲 2.03%，遠優於拉丁美洲的 1.08% 與歐非中東的 0.86%，且上漲勝率達 67%，顯見在節慶買氣助攻下，激發亞股元月紅包行情效應。

展望今年，張致寧表示，特別看好亞洲元月行情，主要原因包括亞洲企業成長趨勢延續，獲利趨升主升段，亞洲今年預估企業每股純益 (EPS) 連續 17 個月獲上調，且純益預期獲上調的國家、產業都有進一步擴大趨勢，加上台灣、中國、韓國、雙印、菲律賓等股市今年的企業 EPS 年增率高達雙位數，替股市多頭加溫。

再者，則是去年亞洲主要由科技業與出口數據表現出色帶動，預期今年亞股增長動能將由內需產業接棒，配合外資對亞股的態度也站在買方，元月紅包行情可期。

張致寧強調，目前亞股估值並未過熱，相較美歐股市估值已來到平均值之上，仍具吸引力，此外，亞洲市場包括中國、印度、東協均進入結構調整的政策改革主力期，將助於帶動整體亞洲發展趨於均衡，進而持續提振經濟與股市表現。