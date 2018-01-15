油價猛漲的絆腳石：美國頁岩油產量即將爆發

摘要：油價一路高歌猛進，但美國頁岩油產量的潛在爆發可能成為一大絆腳石。美國能源署預計今年美國頁岩油產量將創下紀錄新高，並在 2019 年達到每天 1100 萬桶，較 2017 年的水平提升 20%。倫敦原油經紀商 PVM 的 Tamas Varga 表示，「油價過度上漲之後的調整可能就快來了。」

油價一路上漲，但美國頁岩油產量的潛在爆發可能成為一大絆腳石。

促成近期油價一路走高的因素有很多方面，比如冬季能源需求上升、全球經濟回暖導致的需求上升以及美元走弱等。上周布蘭特油價漲破了 70 美元 / 桶，WTI 油價也一路上漲達到 64.5 美元 / 桶，雙雙創下 3 年以來的最高水平。

倫敦原油經紀商 PVM 的 Tamas Varga 對英國《金融時報》表示，「油價越是走高，頁岩油產量的爆發可能就越是強勁。油價過度上漲之後的調整可能就快來了。」

圖為截至發稿時的布蘭特和 WTI 原油價格：

美國能源署預計今年美國頁岩油產量將創下紀錄新高，並在 2019 年達到每天 1100 萬桶，較 2017 年的水平提升 20%。

但伊朗石油部長表示，一些 OPEC 成員國並沒有對油價上漲表示出特別大的關注。

阿聯酋能源部長 Suhail Al Mazrouei 也表示，目前沒有任何基本面方面的問題讓其考慮對減產協議做出改變，也沒有恐慌的必要。

從去年 11 月中旬以來，美國 EIA 原油庫存已經連續 8 周下降，達到 2015 年 3 月以來最低水平：

『新聞來源／華爾街見聞』