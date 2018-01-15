【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股今日重返強勢，由台積電和鴻海領軍上攻，尤其鴻海跳空站上月線，台指終場上漲 72.35 點，離整數大關只差一步，外資在現貨部位轉為買超 24.26 億元，三大法人合計買超達 58.76 億元，但要留意外資期貨淨多單減少 4,083 口，水位降至 50,994 口。

《國際金融市場焦點分析》

美國公布 12 月核心 CPI 成長 1.8%，創 8 個月以來新高，這令市場預期 FED 升息腳步可能加快，使得美國 10 年期公債殖利率勁升，而美國 10 年債期貨則收在 123 關卡下方，但美元指數持續走弱，一方面歐元走強，因為德國組閣談判出現進展，德國總理 Merkel 可望續任，另一方面英鎊急升，因西班牙與荷蘭同意推進英國「軟脫歐」，希望歐盟與英國在脫歐後保持緊密關係。

《國際商品市場焦點分析》

北美地區持續受到極地氣旋影響，異常的低溫增加對原油的需求，同時部份原油及煉油設施也被迫停工，儘管美國石油鑽井平台上週意外增加，但仍無法阻止油價多方持續挺進；德國組建聯合政府出現重大進展，加上西班牙與荷蘭同意推進英國軟脫歐，歐英兩大貨幣同步暴漲，即使美國通膨數據報喜，但美元依舊遭到重擊，金價受到激勵收盤上漲近 1%。

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