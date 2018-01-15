幫家人買保險代簽名要小心 契約恐無效並涉及偽造文書罪

幫家人買保險要注意，除 7 歲以下無行為能力可由法定代理人代為簽名之外，7 歲以上至 20 歲還是要親自簽名，否則契約無效，甚至代為簽名的人還可能背負偽造文書的刑事責任。

《NOWnews 今日新聞》接獲讀者陳先生投訴，指稱自己母親在他未成年 15 歲開始，以他為被保險人名義，母親則是要保人及受益人，陸續在民國 94 年、95 年、98 年、101 及 104 年投保共計 6 張中華郵政的 6 年期儲蓄險，保額 10 萬至 50 萬不等，保單價值 200 多萬元，而他直到 104 年到郵局處理郵局帳戶時，郵局才告知有 1 筆滿期金，受益人是他母親，才知道自己成了被保險人。由於當時薪資帳戶都轉入郵局中，因此，有 3 個月被扣繳保費，每月約扣繳 6000 多元，後來覺得不妥就停止繳付，他還告知郵局會去處理保單的問題，沒想到郵局竟讓母親解約。

陳先生說，他之後調出保單資料，發現被保險人非他親自簽名，並質疑中華郵政業務員為業績及私人利益，偽造文書及簽名，雖然他母親表示保單都是她填寫及簽名，但陳先生懷疑母親是為了保護業務員，目前全案也已進入司法調查，他亦不滿中華郵政的處理態度，而母親也置之不理。

對於陳先生的投訴，中華郵政壽險處則回應，經查此案以陳先生為被保險人的保單只有 3 張，而非陳先生所說的 6 張，而且有 2 張已終止，另 1 張在 104 年滿期，由於要保人及受益人是陳先生的母親，滿期金及終止金也都已由他母親領走。

中華郵政強調，經查保單都是由要保人填好後交給業務員，簽名部分也非業務員代簽，至於是由誰簽的，郵局表示，這要問要保人。不過，中華郵政也坦承，對於 7 歲以上未滿 20 歲的被保險人，一般都會要求法定代理人及被保險人都要親自簽名，此個案業務員有疏失，因此，已對該名業務做出停止招攬半年的懲處，只是保單都已期滿及終止，當事人可能還是要跟要保人母親協商解決。

金管會保險局則說，確實接獲不少類似案例，即父母替子女買保險，後來子女發現未被告知，因此，打電話來詢問，不過，若代為簽名可能背負偽造文書的刑事責任，而這類案例很多簽名可能都是家人代簽，若被保險人要提告，有可能會告到自己的家人，而讓家人背上偽造文書罪名，因此，金管會也會特別提醒當事人。

壽險業者也提到，依照民法第 13 條規定「未滿 7 歲之未成年人，無行為能力。滿 7 歲以上之未成年人，有限制行為能力。未成年人已結婚者，有行為能力」的區別，而在核保上針對上述 3 種狀況有相關的簽名規範。

對於未滿 7 歲，子女名可由法定代理人代簽，法定代理人亦需在指定欄位上簽名；7 歲以上、未滿 20 歲，子女需本人親簽，法定代理人亦需在指定欄位上簽名；已婚者（男性滿 18 足歲、女性滿 16 足歲）認定為有行為能力人，需本人親簽。

換句話說，以現行的保險核保規則，如子女在 15 歲時，為父母投保的被保險人，是需要本人親簽的，同時也需要法定代理人（父母）在指定欄位上簽名。

壽險業者說明，若身為法定代理人的父母替未滿 7 足歲的子女購買保單，並代替孩子簽名，在法律上的效力是被承認的，並不會觸犯偽造文書罪，但 7 歲以上、未滿 20 歲的未成年人，需本人親簽，另要有法定代理人的允許才能生效，因依照保險法第 105 條規定，「由第三人訂立的死亡保險契約，未經被保險人書面同意，並約定保險金額，其契約無效」。因此，壽險業者指出，此個案子女可向保險公司申訴，該案無效，但是費用會退還給要保人。

也由於保單引發的相關家庭糾紛不少，壽險業者建議，民眾在子女滿 7 歲後，盡早將簽名變更為小孩親簽的樣式，避免後續申請相關權益時造成麻煩。

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