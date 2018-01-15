超商搶年節商機 禮盒預購享優惠、新增美妝保養商品

再過一個月就要迎接農曆春節的到來，各大超商也紛紛推出年節禮盒預購活動，7-ELEVEN 主打團購、人氣禮盒及開運美妝，期望整體檔期業績可望破 3.5 億元，全家便利商店則是以老字號、原味風策略搶市，推出近 150 項禮盒，使用指定支付工具可享 9 折優惠，萊爾富也推出年貨大街預購誌與迪化街傳統零嘴，祭出任 2 件 9 折優惠，預計業績可較去年成長 2 成。

迎接農曆新年到來，7-ELEVEN 即日起推出 2018 春節禮盒預購服務，強化開運意象的餅乾、糕點與水果禮盒，以及春節 10 大必吃團購零嘴糕點，更首次加入開運彩妝結構，推出最低折扣下殺 4.4 折的獨家美妝組合，期望藉由提供年菜、家電、春節禮盒等超過 230 款選擇，滿足公司企業尾牙或一般民眾自用、贈禮的需求，業績可望衝破 3.5 億元，較去年成長近 15%。

全家則是觀察過往銷售數據發現，春節是整年禮盒銷售的高峰，占全年銷售業績 5 成以上，因此為了搶攻春節禮盒商機，今年以老字號、原味風 2 大策略搶市，也首次加入日用保養新選擇，即日起到 3 月 2 日若持悠遊卡、玉山、國泰、台新、中信信用卡和 MyFamiPay 等支付工具，可享指定商品單件 9 折優惠，1 月 17 日到 3 月 2 日享禮盒任 2 件 95 折、3 件以上 9 折的優惠。



▲萊爾富推出年貨大街預購誌，即日起指定禮盒享早鳥優惠任 2 件 9 折。（圖／萊爾富提供）

萊爾富也推出年貨大街預購誌，收錄超過百件禮盒商品，今年除了主打日本伴手禮、異國精緻甜點與卡通肖像禮盒之外，也有熱銷的營養品、堅果、餅乾等各式經典禮盒，即日起到 1 月 30 日指定禮盒享早鳥優惠任 2 件 9 折，1 月 31 起到 2 月 27 日指定禮盒享任 2 件 95 折，期望用多元禮盒滿足不同消費者的送禮需求，預計業績可較去年成長 2 成。

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