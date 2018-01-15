Airbnb砸10萬美元 推廣「川普屎坑國」美麗住宿點

Airbnb 執行長薦舉西非國家迦納的住宿點

共享住宿平台 Airbnb 公布一項 10 萬美元網路廣告活動，只在推廣川普總統所謂「屎坑國家」裡的美麗住宿點。

美國川普總統 11 日與國會議員討論移民政策時，竟以「屎坑國家」(shithole countries) 形容海地、薩爾瓦多與非洲各國，並稱不願意接受來自這些國家的移民，引發各界批評。

《財富》雜誌報導，他們打算利用這筆錢推廣海地、薩爾瓦多和非洲國家的旅遊業，他們希望這些廣告可以「鼓勵更多遊客造訪這些特別且美麗的地方」，因為「創造一個所有人都能在任何地方找到歸屬的世界，這是我們的使命之一」，即使這些地方是遭川普惡言相向的國家。

Airbnb 社交媒體團隊與 Airbnb 執行長 Brian Chesky 在周末便開始在推特上推廣旅遊目的地，「我們聽說最近海地被髒話噴了滿身，這提醒我們重溫這國家的美麗，還有唯一比土地更具啟發性的是什麼？它的人民。」

儘管川普惡劣形容這些國家，Brian Chesky 在推特上表示，5 年前非洲、薩爾瓦多和海地總共只有 3000 多個住宿點，營收也僅約 600 萬，但如今已經有 75000 個點，收入達 1.7 億美元。

「關於摩洛哥，你該知道的是『這真的是在非洲』。與近來言論相反，這裡真的很美，但更重要的是，這些是為其文化感到自豪又願意分享的善良人之家。我們建議你接受他們的招待。」