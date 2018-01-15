香港人為甚麼不快樂？

美國蓋洛普中心早前對全球55個國家或地區的快樂指數做了一次民意調查，發現香港的評分僅得29/100，排名倒數第七(全球有近200個國家，調查只覆蓋55個國家或地區，很可能還有150個國家的快樂指數都比香港低。因此，若把香港說成是在全球最不快樂的國家或地區中排第七是不正確的)。香港有不少評論都為此做文章，把香港人描述得真是很不快樂。

不過，如果我們看看被這次調查列作最快樂的十個國家(排首位的是太平洋島國斐濟，評分高達92/100，其次是哥倫比亞、菲律賓、墨西哥、越南、哈薩克、巴布亞新畿內亞、印尼、印度，而阿根廷與荷蘭則並列第十)，我們會發現，這些國家大部分都並不屬於世上最發達與最文明的國家。其中不少國家，治安惡劣，黑社會橫行，走私販毒嚴重，官員貪腐，政府的管治失效，人民的生活沒有保障，香港人很難想像，生活在那裏的人會很快樂。

由此可見，一個人是否感到快樂，不一定與客觀條件直接有關，而更多的是受主觀的心理狀態所影響。以上那些發展中國家(荷蘭除外)，由於之前的日子並不好過，人民對此記憶猶新，所以當日子可以過得順利一點時，就會有強烈的對比，在心理上感到很快樂。香港的老一代大都比新一代快樂，就是因為他們大都經歷過比今天更艱苦的日子。其實，只要讓感到不快樂的香港人，去那些所謂最快樂的國家住幾個月(不用住幾年)，他們回港後，大多數都會覺得，活在香港實在很快樂。一個人要到生病的時候，才會體驗得到，原來平時健康的時候有多幸福。中國人有一個說法，叫做「難得少年窮」。窮過的人應比富過的人更容易快樂。所以，父母若是讓子女太早可以過豐裕的生活，只會令他們將來不容易感到快樂。

與過去的苦日子比，人會感到快樂；但與別人的好日子比，則只會令自己更加痛苦。不切實際的寄望，只會為自己帶來挫折感。現實是：家長不可能都把子女送進名校，剛畢業的學生大多沒有條件買樓，女孩子不可能全部都找到白馬王子，創業者不可能人人都有馬雲一樣的成就。如果因而悶悶不樂，那隻是自找苦吃罷了。

其實，做人不妨有遠大理想，作為指引人生的方向。但人在進行具體工作時，就必須腳踏實地，制訂出具體可行的方案，「千里之行始於足下」，不要以為可以一步登天。否則即使全力以赴，結果也是碰到焦頭爛額，這又何苦？

日前我遇到一個關心社會的年輕人，他抱著一腔熱誠想獻身社會，卻感到愈來愈無奈，開始有點意興闌珊。他眼見佔中半年仍一無所獲，公民抗命似乎難以改變北京收緊對港政策的現實。加上部分議員已被DQ，他們連議會中的優勢也可能保不住。他不知道將來還有些甚麼可以做，所以心情極之苦悶。

我說，他之所以這樣苦悶，是因為他甚麼都要求完美，總是想一步登天，而不理會客觀環境是否容許。他們怎可以只有一套終極方案，而不肯作任何妥協？而且還要求香港人都得跟隨他們的標準。那就不只會害苦自己，還把香港人也拖了下水，變得沒法快樂起來。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)