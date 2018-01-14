突發重磅！銀監會部署進一步深化整治市場亂象 明確8大重點

為切實規範銀行業經營行為，持續推動整治銀行業市場亂象向縱深發展，嚴守不發生系統性金融風險的底線，1月13日晚間，銀監會發布《《關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》，決定進一步深化整治銀行業市場亂象。

銀監會方面稱，2017年，銀監會組織開展了“三三四十”等一系列專項治理行動，下大力氣整治銀行業市場亂象，取得階段性成效，銀行業經營發展呈現出積極變化，整體保持穩中有進的良好態勢。但是，整治銀行業市場亂象具有長期性、覆雜性和艱巨性，是當前及今後一段時期銀行業改革發展和監管的一項常態化重點工作。

《通知》將同業、理財、表外等業務以及影子銀行作為2018年整治重點，繼續推進金融體系內部去杠桿、去通道、去鏈條。抓住公司治理這個基礎，加強對股東穿透式監管，持續釋放銀行業發展創新的潛能和活力。

《通知》對2018年深化整治銀行業市場亂象提出一些具體的、操作性的工作要求，明確設定評估、檢查、督查和整改等環節，以評估檢驗質效，以檢查鎖定問題，以督查確保真實，以整改促進規範。要求實行“一把手”負責制，制定可行性、針對性強的實施方案，深挖細查，規範整改，嚴肅問責，並嚴格紀律執行。對嚴重違法違規行為、屢查屢犯問題、重大案件和風險事件，依法進行處罰，提升監管威懾力。

為加強政策執行，突出工作重點，銀監會同時印發《進一步深化整治銀行業市場亂象的意見》（以下簡稱《意見》）和《2018年整治銀行業市場亂象工作要點》（以下簡稱《要點》）。《意見》共10條，對深化整治銀行業市場亂象提出方向性、原則性和指導性的工作要求，明確銀行業金融機構承擔主體責任，監管部門承擔監管責任，要求把發現問題和解決問題作為出發點和落腳點，重點整治問題多的機構、亂象多的區域、風險集中的業務領域。

具體操作上，明確2018年重點整治8個方面22條：一是公司治理不健全，包括股東與股權、履職與考評、從業資質等三個方面。

二是違反宏觀調控政策，包括違反信貸政策和違反房地產行業政策。

三是影子銀行和交叉金融產品風險，包括違規開展同業業務、理財業務、表外業務、合作業務等四個要點

四是侵害金融消費者權益，主要是與金融消費者權益直接相關的不當銷售和不當收費。

五是利益輸送，包括向股東輸送利益、向關系人員輸送利益。

六是違法違規展業，包括未經審批設立機構並展業、違規開展存貸業務、違規開展票據業務、違規掩蓋或處置不良資產等四個要點。

七是案件與操作風險，主要是列舉了一些案件高發多發的薄弱環節和存在的突出問題，包括員工管理不到位、內控管理不到位、案件查處不到到位。

八是行業廉潔風險，包括業務經營和信息管理兩個方面。此外，還單獨列舉了監管履職方面的負面清單。

證券時報記者 孫璐璐

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