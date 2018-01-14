一周下跌20%後 你需要留意比特幣的這個關口

摘要：有分析師認為，當比特幣達到這一關口後，市場在該點位附近的表現或將決定比特幣未來走勢。

本周，在一系列利空消息影響下，比特幣盤中一度跌超 20%。

CNBC 援引 BK Asset Management 外匯分析師 Boris Schlossberg 稱，比特幣上周的下跌可能會令投資者受到驚嚇，或是被視作逢低買入的機會。但目前，10000 美元 / 枚是值得關注的點位。理由如下：

比特幣自從周二之後就沒有站上過 15000 美元，這明顯是動能的喪失，可能導致市場情緒的走低。

自去年 11 月之後，比特幣就沒有跌破過 10000 美元，該點位對於比特幣來說是重要的心理關口。

如果比特幣再度接近 1 萬美元，則關鍵問題是投資者會入場做多，還是任由其開啟繼續下跌的通道。

比特幣艱難的一周

主流平台剔除韓國報價、大佬「嗆聲」、監管連出重拳——對於數位貨幣來說，本周是相當艱難的一周，尤其是對於比特幣而言。

周一，在數位貨幣集體暴跌潮中，比特幣日內暴跌 15%，直接跌落 15000 美元關口。主流數位貨幣平台之一的 CoinMarketCap 從網站上移除了來自韓國交易所的多個數位貨幣報價是主要誘因。

周二，比特幣「再度中槍」，向美國證監會提交比特幣期貨 ETF 上市申請的公司 Direxion Asset Management 撤回了相關申請，原因是 SEC 曾致電 Direxion，電話中 SEC 官員表達了「對 ETF 主要標的資產流動性和估值的的擔憂」，並直接要求 Direxion 在解決相關擔憂之前撤回申請。

周三，巴菲特在接受 CNBC 採訪時稱，數位貨幣將以悲劇告終：

幾乎可以肯定數位貨幣最終將以悲劇告終，我自己永遠不會持有任何數位貨幣。但是悲劇以什麼樣的形式出現，我並不清楚。

周四，韓國司法部宣布將立法禁止虛擬貨幣交易，致使比特幣蒸發上千億美元市值。但隨後韓國總統辦公室表示，尚未做出最終決定。

周五，美國財長 Mnuchin 在經濟俱樂部舉行的活動上發言稱，要保證壞人不能使用虛擬貨幣來從事非法活動。他表示，將在 G-20 大會上與各國商討，確保不讓比特幣成為瑞士銀行帳戶翻版。

截至目前，Bitstamp 平台數據顯示，比特幣兌美元報 14270.70，較周一開盤價跌近 12%。而本周盤中最低點為 12823，較周一開盤價跌超 20%。

『新聞來源／華爾街見聞』