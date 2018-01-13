百度跟風布局區塊鏈？官方回應：去年7月就上線了

隨著“區塊鏈”大熱，百度的“區塊鏈”平台也被曝光。

1月12日，有消息稱，百度推出了區塊鏈開放平台“BaaS”，網址為chain.baidu.com。百度金融對此回應稱，該平台為去年7月21日推出的，目前已支撐了超過500億元資產的真實性問題。

公開資料顯示，百度“BaaS”是一個商業級區塊鏈雲計算平台，屬於百度自研的基於區塊鏈技術的項目，主要幫助企業聯盟構建屬於自己的區塊鏈網絡平台。目前已成功應用於資產證券化、資產交易所等業務，並促成了國內首單運用區塊鏈技術的交易所資產證券化產品。

早在2015年，百度就開始布局區塊鏈，探索區塊鏈在金融領域的領域並組建團隊。

2016年6月，百度投資了美國一家全球性區塊鏈技術支付公司Circle，據悉，該公司是一家提供數字貨幣儲存及國家貨幣兌換服務的消費金融創業公司，以利用技術支持下的比特幣來改良消費者支付方式。

2017年5月16日，百度金融與佰仟租賃、華能信托等在內的合作方聯合發行區塊鏈技術支持的ABS項目，發行規模達4.24億元。在該項目中，區塊鏈主要使用了去中心化存儲、非對稱秘鑰、共識算法等技術，具有去中介信任、防篡改、交易可追溯等特性。在有限的金融機構參與節點情況下，為保留區塊鏈的技術特性，百度金融還對區塊鏈做了適應性改造。

隨後在2017年9月，“百度-長安新生-天風2017年第一期資產支持專項計劃”在上海證券交易所發行，發行總規模4億元，這是中國首單應用區塊鏈技術的交易所ABS，即場內公募ABS。其中，百度金融旗下西安百金互聯網金融資產交易中心有限公司擔任技術服務商和交易安排人。

同年10月，百度金融正式加入Linux基金會旗下Hyperledger(以下簡稱“超級賬本”)開源項目，成為了繼埃森哲、Airbus、美國運通、芝加哥商品交易所集團、戴姆勒、美國證券托管結算公司、富士通、日立、IBM、英特爾、摩根大通等金融、醫療、物聯網及航空等領域巨頭之後該項目的又一核心董事會成員。百度金融在大力搭建並完善區塊鏈技術平台的同時，也希望進一步推動全球區塊鏈技術開源規範和標準的建立。

區塊鏈要想順利落地，應用到更多場景還需要很長一段時間。

百度副總裁張旭陽就曾在加入“超級賬本”後表示：

“區塊鏈技術領域的研究和探索是一項長期戰略性投入。加入Hyperledger以後，我們期待能與其他成員合作，推動區塊鏈技術解決方案的演進以及全球區塊鏈技術開源標準的制定。同時，我們也希望利用百度強大的技術場景優勢，賦能百度金融消費生態，在繼續加速區塊鏈技術應用落地的同時，為更多合作夥伴輸出區塊鏈技術解決方案，實現合作共贏。”

本文來自全天候科技

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