〈年終獎金理財法〉逾2成民眾估年終優於去年 半數想拿獎金做投資

農曆年前為企業發放年終獎金的旺季，根據投信調查，超過 6 成 (63.1%) 民眾預期，今 (2018) 年年終獎金不會有太大的變化，但仍有逾 2 成民眾預期，年終將優於去年，其中有近半數的的民眾，計畫將年終獎金拿來投資理財。

根據摩根投信針對旗下逾 2 千多名基金定期定額客戶，進行年終「薪」情調查，結果發現受惠去年景氣復甦，帶動企業營收水漲船高，投資人普遍樂觀看待今年的年終獎金，有逾 2 成 (23.8%) 預期今年應可優於去年，另有逾 6 成 (63.1%) 預期今年年終獎金不會有太大的變化，僅有 1 成左右 (13%) 認為年終將縮水。

摩根投信副總經理姜愛苓表示，若觀察今年與去年民眾對於年終獎金的態度，發現認為今年年終獎金將有「些微成長」和「大幅成長」的比例，分別成長 5.3 和 1.5 個百分點，反觀認為年終獎金恐縮水的比例，也較去年同期滑落，顯示今年民眾對於年終獎金普遍持樂觀態度。

至於如何運用年終獎金，調查顯示，將近 5 成 (46.2%) 為了追求未來財務自由，選擇將年終作為投資理財基金；不過，打算將年終獎金作為旅遊基金的投資人也有逾 1 成 (16.4%)，另外，拿獎金用來孝親 (12.9%) 和包紅包 (10.7%) 也有一成左右的水準。