【港股收評】錄14連升 恆指提前下周破頂？

太驚人了，今日大市高收，創下14連升紀錄，距離破日本股市連升16日的紀錄，只差三個交易日。當然要再連升3個交易日，絕非易事，近日大市走勢已明顯變得反覆，今早大市升幅一度收窄至略多於90點，可是在午後騰訊控股(00700-HK)﹑中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股及長和(00001-HK)升幅擴大情況下，大市升幅亦隨即擴大至接近300點收市。目前港股如此強勢，實不宜估頂，亦相信在月底前大市仍可以保持升勢。不排除大市在月內破頂的預測，可在下周提早實現。

恆生指數收市報31412點，以全日高位收市，升292點；國企指數收市報12468點，升173點，成交額為1389.74億元。至於將恆指破頂的預測提前至下周實現會否太進取？目前與歷來高位31958點只相差546點，若下周初大市仍可以保持今日走勢，相信破頂絕非不可能。投資者或會理解到何謂磁吸效應，大致上思意就是當某一項趨勢已形成，自然會有一份吸力偏向有關方向。縱使並無一個科學化調查方法，惟相信目前市場上期望大市創新高者，肯定遠多看淡大市的投資者，更何況只要將大市推高至32000點，將會有多隻熊證被收回，好友可以大獲全勝，所以下周好友會再加強攻勢，讓淡友先投行。

至於大市創新高後是否要先後離場？不如投資者先檢視旗下倉位，剔出用以作為壓倉貨如騰控﹑匯豐控股(00005-HK)及平保H股後，可以看看哪些股份已錄得理想回報，再決定是否先利套現再作部署。始終大市上升是一回事，投資者是否可以從中取利是另一回事，就如上文所述，近期大市走勢變得波動，輪炒格局已形成。目前內險及內銀股仍是投資者吸納對象，可是個別股份如何內房﹑手機設備股等似乎要稍為休息，所以投資者不要只見市況一片欣欣向榮而掉以輕心。

北水流向是投資者關注的現象之一，畢竟目前內地投資者對港股走勢已有相當影響力。在滬深港股通走勢，看到來自上海的資金對金融股感興趣，而來自深圳的資金則鍾情騰訊。可是兩地投資者皆對美圖公司(01357-HK)作出淨買入，而該公司今日升幅只有1%，有何喻意？難以猜測。另外亦有不少資金流入中信銀行(601998-CN)(00998-HK)H股，是否資金開始留意中型銀行股？

油田服務股在午後突然升幅擴大，想不出所以然，惟相信下周此類股難以保持強勢，請投資者小心。

2018年1月12日下午5時

文﹕張偉倫

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