台股盤中－股王漲停登高一呼 蘋概股再起攻勢 大盤收復5日線

美股大漲再創新高，台股今 (12) 日也開高走高，股王大立光亮燈漲停登高一呼，帶動蘋概股再啟攻勢，也推升加權指數漲超過 80 點、最高漲到 10899 點，收復 5 日線。

股王大立光昨公布 2017 年第 4 季稅後淨利達 86.08 億元，季增 11%，毛利率高達 71.68%，創下歷史新高水準，讓市場超驚豔，今早股價剽悍開盤沒多久就大漲收復 4000 元，盤中漲停 4100 元。

在股王飆漲帶動下，同屬蘋果三王的鴻海則無懼外資連賣，力守盤上小漲震盪，台積電也由黑翻紅，收復 10 日線。

股王還帶動光學元件族群，包括亞光、玉晶光、華晶科、先進光電、新鉅科及今國光等隨之走高。

資金主流今天重回電子股，讓多檔已跌深電子權值股勁揚，面板雙虎帶量走揚，群創大漲逾 2.5%，友達漲幅也逾 1.5%，聯發科也挾 CES 檔期推出多款新品走揚 1.5%。

此外，行政院長賴清德拍板《再生能源發展條例》修正草案，研擬未來 800 瓩 (kW) 以上之用電大戶，必須強制使用 10% 以上不等的綠電，或以購買綠電憑證、繳納代金替代，在政策利多下，太陽族群包括：昇陽科、昱晶、茂迪、新日光、太極能等電池廠也突圍上攻。

整體來說，台股今日回到 5 日均線，預估成交量約在 1300 億元，下週三台指期即將進行結算，評估結算價格將落在 10800 點附近，台股仍處於多頭格局，不過近期類股輪動快速，電子強、傳產就偏弱，資金只有一套的情況下，建議拉回可以站在買方，但起漲就不追高。