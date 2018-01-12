【港股解碼】Adidas、Nike背後的製造商：裕元集團洗禮成長史

在我們愉快勾動手指，刷著淘寶挑選服飾時，可曾想過背後的製造商，其面臨著不斷革新的技術、居高不下的人力成本、技術人員的匱乏，服飾、鞋品製造業悄然進入水深火熱的境地。

作為行業“大魔頭”的“裕元集團（00551-HK）”佔據著得天獨厚的資源優勢及客戶管道，在這場服裝製造業的“廝殺”中，它能倖免於難麼？

裕元集團的起家

說起“裕元集團”，您可能一頭霧水、不知所以，但提及“Nike”、“Adidas”、“Newbalance”、“Timberland”等品牌，您一定不會陌生。沒錯，作為全球最大主要國際品牌運動鞋及便服鞋製造商，像Nike、Adidas、Reebok、Timberland、Rockport、NewBalance、Asics等都是“裕元集團”服務下的品牌客戶。

一家集眾多大品牌客戶於一家的公司，追溯其歷史沿革，該公司的直系母公司為寶成工業股份有限公司，於1969年9月的一個鞋品小生產工坊起家，實際控制人則為蔡其瑞，在那個年代的臺灣，鞋品製造商可以用“遍地”與“紮堆”來形容，面對行業內激烈的競爭以及當時大環境下經濟危機的種種磨難，寶成成功的“熬”了下來，為成為大品牌製造商的第一筆單，則是“Adidas”給予了完美的開端，這還要源於蔡其瑞投資建設的第一座現代化工廠，以其現代化製造及數萬員工的人力支持，得以讓“Adidas”與其達成共識。

得益於該公司的整合能力，集團在業務層面上自上至下的統籌，使裕元能更專注於鞋品的製造與生產，裕元漸漸由純代工製造轉變為代工設計製造。隨著業務規模的不斷擴大，銷售網絡的不斷健全，裕元旗下代理品牌更加多元化，代理品牌主要以中、高端品牌為主。

裕元的輝煌歷程

通過公開數據，我們不難看到裕元集團的一路成長。

按年度來看，裕元集團2000年至2005年淨利潤除2004年有微幅調整外，其他年份都保持著遞增的水準，從2000年的21018.4萬美元增長至2005年31012.6萬美元，而從營業額的表現上，裕元集團的增長性較好，從2000年至2005年，分別以169112.8萬美元、177965.6萬美元、193861.5萬美元、250947.7萬美元、272002.7萬美元、315483.5萬美元，營業額保持著遞增狀態。

再看2006年至2011年該公司業績，2006年以及2007年淨利潤大體趨同，而2008年至2011年，該公司的淨利潤穩定保持在48000萬美元附近水準，增長及變化不明顯，源自於代理品牌的穩定業務關係。而在營業額依舊保持著穩定遞增的水準，2006年至2011年營業額分別為365737.9萬美元、411409萬美元、491993.7萬美元、501690.2萬美元、578820.8萬美元、704537.3萬美元。雖然營業額保持遞增、實際上增長速度有所放緩，年度營業額增長率相比早年有所降低。

增長速度放緩，成本控制成難題？

再來看2012年至2016年財務資訊，2012年至2015年期間，淨利潤有明顯的下滑，一方面受制於中國人口數量的減少，本土市場的購買力抽到衝擊，間接影響該公司的接單量，另一方面，隨著成本的不斷上升，該公司產品出口的競爭優質開始消失，加之與品牌商的議價能力相對較低，需要取得良好的利潤數據，需要在成本上加以控制。裕元集團2014年的利潤相比2013年，有大幅度的下滑，約近20.1%，其中一大原因是，2014年在東莞裕元加工廠發生的員工罷工事件。

而在此事件之後，裕元集團遭受了不小的打擊，不僅在成本上多增加了員工社保公積金這一金額，在罷工期間導致的鞋廠停運就造成了約為2700萬美元的損失。另外，與品牌商合作方面，雖然Adidas方面沒有停止與裕元的合作，但為了減少運動鞋銷量的影響，將部分訂單轉移給其他代工廠商。然而這一事件，只能說是裕元集團成長路上的一個小波瀾，該公司在2016年業績拐頭，年末收官淨利潤達57606.7萬美元，同比2014年上漲幅度約為68.07%。

在裕元集團2018年1月10發佈的2017年12月的每月收益公告中。

該公司12月份綜合經營收益淨額約為794.6百萬港元，截至2017年12月31日止12個月的綜合累計經營收益淨額約為9120百萬港元，相比去年同期上漲7.45%，這樣的增長幅度對於一路走來的裕元集團，應該是一份比較滿意的答卷吧。

■ 作者｜王潤萍

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)