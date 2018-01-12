〈油價衝高台廠受惠〉原物料跟漲 塑化、紡織上游族群利差擴大最受惠

受到美國上周原油庫存與產量雙雙下滑影響，紐約原油價格與倫敦布倫特原油價格近期走勢持續強勁，均寫下近 3 年來新高，而在國際油價上漲帶動下，塑化與紡織上游族群可望受惠利差擴大，獲利空間可期。

國際油價近期已連漲 4 天，周四受到美國原油產量意外減少與庫存下降，加上貿易商等待美國政府是否延長對伊朗制裁的臨時豁免，帶動油價再奔近 3 年新高，紐約原油價格收於 63.8 元、盤中最高達 64.77 元，而布倫特原油則是盤中一度站上 70 美元大關、收於每桶 69.26 美元，均創 2014 年 12 月以來新高。

每逢國際油價上揚，帶動原物料跟漲，下游產品價格因而調升，有利塑化與紡織上游族群利差擴大，法人指出，油價彈升將使上游廠商直接受惠成本上揚，加上下游供應鏈可望提前備料，需求隨之增溫，有助獲利進一步走揚。

此外，就在布侖特原油逼近 70 美元大關之際，花旗集團認為，受到伊朗、伊拉克、利比亞、尼日利亞與委內瑞拉在內的 OPEC「脆弱五國」經濟不穩與社會動盪等因素影響，今年原油產量可能中斷超過 300 萬桶 / 天，且若此情形在今年上半年發生，油價最高可能飆升至 80 美元。

即便此情形未在今年上半年發生，但在全球經濟與景氣持續復甦下，對石化原料與產品需求將提升，油價後市仍將相當樂觀，塑化與紡織上游族群可望迎來相對榮景的一年。