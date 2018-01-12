美國酚、丙酮出口減少支撐價漲 信昌化12月轉盈 每股盈餘0.19元

信昌化 (4725) 公布去年 12 月獲利自結數，單月順利轉盈，稅後盈餘 5400 萬元，每股盈餘 0.19 元，美國哈維颶風之後，酚、丙酮輸往亞洲量因此減少，支撐報價上揚，尤其酚價彈升到 1200-1300 美元，丙酮報價回升到 800 美元，環己酮因大陸 CPL(己內醯胺)開出，報價保持在 1 千美元之上。信昌化主要產品為丙酮、酚、環己酮、馬林酐，長期苯酚供過於求，2012-2016 年連續五年虧損，為了降低虧損，酚兩條產線只開一條，約 24% 自用並生產下游產環己酮，去年第一季相關產品報價短暫回升轉盈，但第二、三季又轉為虧損，累計前三季虧損 3.82 億元，每股虧損 1.31 元。



近期因美國酚、丙酮出口亞洲數量減少，帶動區域報價止跌回升，丙酮價格由去年 9 月底 660 美元上漲到 800 美元，酚由 940 美元左右上漲到 1200-1300 美元，信昌化 12 月順利轉盈，以 10、11 月營收分別 10.09 億元、12 億元來看，單季有機會轉盈，今、明兩年大陸分別新增近百萬噸 CPL 產能，總產能突破 400 萬噸，環己酮需求跟著增加，該產品的營收比重由 16% 上升到 25%。







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