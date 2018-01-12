看準700億人民幣商機 鴻海轉投資納諾進軍機能水市場

鴻海去（2017）年 12 月 、第 4 季與全年營收皆創歷史新高，股價走強，而同為鴻海家族一員的奈米材料大廠納諾 12 月營收達 2.5 億元，年增 23.71% ，全年營收達 32.58 億元，年成長 6.69% ，日前納諾宣布推出機能水，搶攻每年近 700 億人民幣的功能性飲料市場，使今（12）日股價持續強勁，早盤漲幅達 7% 以上，最高站上 80 元的價位。

納諾子公司昆山納諾環保科技日前與北京國藥健康公司簽署合資公司合約，宣布推出 2 款機能水。納諾董事長呂鴻圖表示，這兩項產品打破一般消費者喝水只是解渴的概念，喝水不僅是解渴，更是為了健康。而這 2 款產品首波上市地點將以北京各大商場配置販賣機、健身房、藥妝店、安養中心及美容中心為主，搶攻每年近 700 億人民幣的功能性飲料市場。

根據統計， 2016 年大陸瓶裝水零售額達 1379 億人民幣；中投顧問《2016-2020 年中國機能飲料市場投資分析及前景預測報告》也指出，由於近年來愛用 3C 產品、喜歡運動、忙於加班的人口都有逐年增加的趨勢，帶動了機能飲料市場發展迅速，預計到 2019 年可達到 692 億人民幣的市場規模，因此納諾與國藥趁勢推出機能性飲用水。

其中一款為運用奈米微氣泡技術，將氧有效保留於水中，使水中的氧含量由一般每公升 4 毫克，提升為 150 毫克。讓喝的氧氣小分子快速進入細胞體內，身體也能跟植物一樣隨時有氧呼吸，主打運動族、 3C 重度使用族與應酬族。另外，看準白領健康商機，另一款機能水同樣透過奈米微氣泡，將氫氣分子保留於水中，使氫含量高達 1.2 ppm ，不僅可有效清除體內的自由基，其鹼性水質也有助於中和體內的酸，主打目標為工作忙碌的三高與體虛族群。

鴻海轉投資的納諾原本將奈米技術運用在 3C 產品上，如奈米拋光與奈米導熱產品，近來再以奈米技術解決兩岸空氣、土壤、水等環境汙染問題。如今看準龐大市場需求，與大陸國務院直接管理的大型醫藥健康產業集團國藥攜手進軍機能水市場，預計健康與環保兩大項目可自今年開始獲利，估將為公司帶來另一波營運動能。

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