「發燒」的牛市？航空類股與油價相關度竟脫鉤

達美航空 Delta (DAL-US) 週四 (11 日) 公佈了優於分析師預期的第 4 季營收，同時也將 2018 年營收預估提升了 20%，使股價週四收盤上漲 4.76% 來到 58.52 美元。然而，布蘭特原油週四也於 3 年來第一次突破每桶 70 美元，使 MadMoney 分析師 Jim Cramer 認為股市出現了不尋常的現象。

達美航空股價日線走勢圖

往往油價上漲就是航空類股下跌的時候，但這次卻出現了同時成長的趨勢。Cramer 對這個現象給予新的名詞：「發燒的牛市」。

達美航空公佈了其飛行中「每一里營收」於第 4 季成長了 4%，提道旅客及貨物的需求量不斷提升。Cramer 認為在達美航空預估本益比為 9 的情況下，股價較便宜，可考慮「買進」。

此外，達美的競爭者美國航空 (AAL-US) 股價成長了 4.9%，聯合航空 (UAL-US) 也成長了 4.6%。美國航空也同時擁有全球最老、60 年年資的空姐，82 歲的 Bette Nash。

昨日美國輕原油 WTI 及布蘭特原油都升至 2 年半新高，WTI 上漲至 64 美元水位，布蘭特原油也突破了 70 美元關卡。

WTI 紐約輕原油價格日線趨勢圖

航空股上漲的效應也影響了波音 Boeing (BA-US)，顯示市場認為航空公司有更多閒置資金購買飛機。波音股價週四收盤也上漲了 2.40% 來到 328.12 美元。