面板雙虎去年EPS可望守穩3元 今年本業仍可持穩獲利

面板雙虎去年營運成績不錯，法人推估全年每股純益都可望超越 3 元，法說會將在農曆年前登場，友達 (2409-TW) 在 2 月 7 日、群創 (3481-TW) 則是 2 月 9 日，法人認為，今年整體面板供需仍維持平衡，預期雙虎今年營益率可望維持獲利。雙虎今 (12) 日股價表現亮眼。

大尺寸面板價格近來持續走跌，WitsView 副總邱宇彬指出，今年大尺寸整體供需仍是平衡，推估大尺寸面板第 1 季供需相對鬆，第 2 季好一些，第 3 季可能是全年最緊，關鍵在京東方產能及良率，第 4 季供給會再鬆一點。

在價格上，預期最快在第 1 季底電視面板價格可望持平，第 2 季價格較首季穩定，第 3 季則要看京東方的產能狀況；至於筆電面板，2018 年供過於求將較明顯；手機面板部分，首季相對淡，第 2 季在全螢幕帶動下需求回升，下半年進入旺季銷售。

他表示，這一波面板漲勢從 2016 年第 3 季一路漲到 2017 年第 2 季，漲幅夠大，時間夠長，去年下半年價格下跌，但不是不理性的殺價，在跌幅不大下，今年還有存款，在價格沒有下跌到現金成本的情況下，本業營運仍可維持獲利。

友達累計去年前 3 季稅後純益 281.6 億元，每股純益 2.93 元；去年第 4 季合併營收 806.6 億元，季減 7.7%，年減 12.2%，累計去年全年合併營收 3410.3 億元，年增 3.6%；法人估去年第 4 季毛利率、營益率都下降，分別為 11-13% 與 4-6%，單季每股純益約 0.31-0.33 元；全年每股純益超過 3 元，連續 5 年獲利。

群創去年第 4 季合併營收 791 億元，季減 0.5%，累計全年合併營收 3292 億元，年增 14.7%；法人預估群創第 4 季毛利率下降到 16.5%，單季每股純益約 0.6 元，全年每股純益約 3.88 元，同樣是連續 5 年獲利。

面板雙虎法說會將在農曆年前召開，法人關注去年獲利及今年的展望，今日雙虎股價強漲，群創盤中漲幅 3.62%，往季線挑戰，友達盤中漲幅 1.61%，突破 5 日線、月線及季線。