〈CES開展〉群創秀多款車載顯示器產品 全球首款AM miniLED亮相吸睛

國際消費性電子展 (CES) 將登場,今年自駕車是重要亮點,群創 (3481-TW) 今年主攻車用市場,除有多款創新車載顯示器產品之外,全球首款 AM miniLED 實機將首度公開亮相最吸。

群群創執行副總暨技術開發中心負責人丁景隆強調,將以車用市場作為商品化應用的重要目標之一;事實上,面板雙虎都在研發 Mini LED 產品,友達 (2409-TW) 鎖定電競及專業用產品開發,預計最快今年會有產品推出。

群創在去年股東會後首度對外揭露 miniLED 的名詞及概念,今年在 CES 將讓 10.1 吋 AM miniLED 實機亮相,丁景隆指出,這次 CES 展進一步揭露群創所定義的 miniLED 的技術細節,在技術上與業界最大差異在於 AM miniLED 這個關鍵詞,意思採指用 TFT 所形成的主動式矩陣電路 (Active Matrix,簡稱 AM) 來驅動 miniLED,只有這樣才可以真正發揮性能優勢,同時具有合理的成本。

群創表示,OLED 在車載應用上,無法符合耐高溫等嚴苛的可靠度要求,因 OLED 採用的發光材料,有先天上的壽命問題,群創深耕車載市場,將全力發展軟性基板的 AM miniLED 背光源,搭配異型 / 曲面 LCD,滿足車用客戶的設計需求,尤其是未來概念車的設計,因此車用市場將是 AM miniLED 商品化應用的其中一個重要目標。

因應自駕車,電動車,車聯網三大車用發展趨勢,群創在今年 CES 的參展主力鎖定在車用面板,除了展出全球第一個 AM miniLED 車用面板之外,還有多款創新車載顯示器產品,AII 產品事業群總經理楊柱祥指出,將從面板創新 (innovation) 及產品整合 (integration) 面向切入,更貼近消費者生活應用。

研調機構 IHS Automotive 預測,配有車用抬頭顯示器 (HUD) 車輛的全球銷量從 2012 年的 120 萬輛,可望成長到 2020 年 910 萬輛,這還不包含將消費者在現有車輛中使用的售後 HUD 解決方案銷量納入計算的結果。

群創今年將在 CES 展出 FHD 高解析度擴增實境 (AR) 車用抬頭顯示器 (HUD)、8 吋 Go black 面板、 10.1 吋手勢控制 (Gesture Control) 顯示器 、12.3 吋 Private View 車用面板、12.6 吋 整合控制旋鈕 (Roller) 顯示器、全球第一個 50 吋 double S-shape 曲面車用顯示器,提供客戶一站式解決方案、LCD 警示後車燈 Rear Lamp with caution sign。

根據研調機構統計,群創目前在車用面板市占率為全球第二,今年集中火力展出車載顯示器產品,未來還有 AM miniLED 商品化助陣,目標在奪下車用面板市占率冠軍。

由於 Micro LED 短期馬上量產還有難度,面板雙虎友達、群創雖有準備,但今年先看到成品則是 Mini LED,群創預估 Micro LED 約在 5 年內可望產品問世,Mini LED 將成為先上市的產品,AM miniLED 主要先鎖定車用市場,未來 3-5 年內還將推出新創產品。

友達則指出,MiniLED 和 MicroLED 是兩種不同的東西,成本是一個很重要的問題,在成本提高下,MiniLED 短期內很難變成主流產品,至少要是 1000 美元以上的專業用筆電才有可能生產,友達認為初期以電競及專業用產品較有機會,已在跟客戶洽談中,最快今年會有產品推出。