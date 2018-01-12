台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月12日

大立光昨（11）日公布去年第 4 季毛利率 71.68％，營業利益 100.53 億元，稅後純益 86.08 億元，每股純益 64.18 元，四大關鍵財務數字均創新高，單季每股純益再寫台股新紀錄，市場驚艷。

行政院長賴清德昨（11）日拍板《再生能源發展條例》修正草案，研擬未來 800 瓩（kW）以上之用電大戶，必須強制使用 10％以上不等的綠電，或以購買綠電憑證、繳納代金替代，預料全台包括科學園區、工業區大廠（例台積電、日月光、中鋼等）共 5,400 戶首當其衝，同時將再生能源占總發電量目標 2 成入法。

勞基法修正案將勞工加班費可換補休入法，引發部分勞工擔心加班費走入歷史，雇主恐要求勞工只能擇日補休，行政院發言人徐國勇昨澄清說，該說法是誤解修法。但根據勞動部過去做過的相關調查，官方數據顯示，近二成受訪勞工在加班後，沒拿到加班費或補休。

聯合報

勞動部調查：加班勞工 2 成沒加班費、補休

政院：雇主不能片面要勞工補休

再生能源占比 2 成入法 沒達標的要繳代金

經濟日報

去年財報驚艷 大立光每股賺 193 元

美庫存下滑 油價逼近 70 美元

蘇黎世不玩了 外資壽險快撤光

蘋果日報

大立光很賺 去年 EPS 193 元

CES 高通車載入主瑪莎拉蒂

威州徵地給鴻海挨告 居民要求封殺投資案

中國時報

電信 3 雄賣機車 55 折殺很大

2025 年非核家園 發電目標 2700 萬瓩

800 瓩以上大戶 強制使用綠電

工商時報

股王傳奇再現 大立光 上季３創舉

再生能源修法 用電大戶強制用綠電

去年加工出口區 貿易額創歷史新高

自由時報

近 2 千棟適用 公眾使用建物每兩年耐震評估

天然氣、瓦斯 春節凍漲

柯文昌內線交易案 非常上訴駁回