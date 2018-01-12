私募巨頭黑石：美股今年出現10%-15%的調整在所難免

摘要：黑石副董事長 Byron Wien 發出警告稱，美股處於危險區域。但這並不意味著一直以來看多的 Wien 突然轉空，實際上他認為，回調後美股將繼續走高，只要 10 年期公債殖利率低於 3%，標普 500 全年漲幅就有望達到 9%。因此當回調來臨，他絕對會買入。

美股鏖戰正酣之際，私募巨頭黑石集團 (Blackstone) 副董事長 Byron Wien 發出警告稱，市場處於一個危險區域，回調不可避免，但在調整過後，有望繼續走高。

Wien 在接受 CNBC 採訪時表示，他相信今年市場出現 10%-15% 的回調在所難免：

目前市場情緒接近興奮狀態（euphoric state）。當投資者認為他們不會陷入困境時，通常就會。

Wien 是在周三作出上述觀點，當時市場未能延續開年以來的連漲勢頭，受債市恐慌情緒影響，美國三大股指跌離紀錄高位。

但市場很快重振旗鼓，隔夜，美國三大股指 2018 年第五次齊創收盤紀錄新高。

標普 500 指數漲幅 0.70%，為 2018 年第七次創收盤紀錄。道瓊工業指數漲幅 0.81%，，為 2018 年第五次創收盤紀錄。那斯達克綜合指數收漲 0.81%，也是 2018 年第七次創收盤紀錄。

Wien 表示，當前市場表現有些過度，需要一些調整，因此他強烈期待調整將會發生。

他指出科技股存在泡沫，因此當調整發生時，科技巨頭們將首當其衝，拖累大盤指數走低，正如它們一直以來帶領著指數上揚屢創新高一樣。

但這並不意味著一直以來看多的 Wien 突然轉為空頭，實際上 Wien 認為，市場在回調後將繼續走高，2018 年全年指數仍將以上漲收官。

Wien 認為基本面依然強勁，但當回調來臨，他絕對會買入股票。Wien 預計，只要 10 年期美債殖利率低於 3%，標普 500 指數 2018 年全年漲幅就有可能達到 9%。

目前美股市場情緒空前高漲。過去 21 個月以來，標普 500 指數有 16 個月都收於大陽線，當前已連續 5 個月上漲。牛市已持續八年多，是上世紀 90 年代以來生命力最久的牛市，也是美股史上壽命第二長的牛市

與此同時，衡量股市波動性的 CBOE VIX 指數始終徘徊在歷史低位。華爾街日報旗下 Market Data Group 統計數據顯示，大藍籌指數在過去 386 個交易日裡從未出現一次 5% 的調整，如此穩定的狀態是 1996 年以來第一次出現。

資產管理公司 GMO 聯合創始人、華爾街傳奇投資者 Jeremy Grantham 在最新一季的致投資者信中表示，目前美股正進入漫長牛市的膨脹期，那些不願錯過上漲機會而蜂擁入市的資金可能令股市發生「融漲」（melt-up），股市在未來 6 個月到 2 年時間裡可能進一步加速走高，但這將是泡沫破裂前的最後狂歡。

『新聞來源／華爾街見聞』