沾光區塊鏈手腳不夠快？奢侈品電商寺庫股價開盤爆漲40%後繼無力...

綜合騰訊證券、新浪財經今 (12) 日報導，中國第一家在美國上市的互聯網奢侈品電商公司寺庫 (SECO-US)，據悉即將進入區塊鏈領域，利用這項技術有效解決奢侈品流通過程中產生的信任問題，通過區塊鏈服務解決藝術品交易中出現的問題，並考慮推出首個區塊鏈產品「寺庫區塊鏈證書」，這也是業內首個基於區塊鏈的奢侈品電商認證體系。

受該消息影響，寺庫周四開盤暴漲逾 40%，然而隨後股價卻出現暴跌，開盤不到 1 小時就跌去大部分漲幅，進而震蕩下行，截至收盤僅微漲 1.61%，收在 10.07 美元，仍低於當初上市的發行價。

寺庫股價

新浪財經援引界面日前報導指出，寺庫成立於 2008 年，被外界定位為奢侈品電商，該公司 2017 年 9 月 22 日在美國那斯達克上市，發行價為每股 13 美元，該股 IPO 首日股價跌到 10 美元，跌幅達 23%。

新浪財經報導，寺庫是一家定位為向高凈值人群提供全方位服務的精品生活方式平台，主要業務涵蓋奢侈品商品的銷售及養護，鑒定等，也是第一家在美股納斯達克上市的高端生活服務公司。在奢侈品領域，因其價格高昂，商品的真假問題一直困擾著行業的良性發展。

劇報導，2017 年以來大熱的區塊鏈技術，被認為是改變現有互聯網時代的革命性應用。在高端奢侈品銷售和原創藝術品銷售領域，區塊鏈技術是一項對現有交易模式的顛覆性應用。在保障交易和商品的真實性、便捷性、版權保護方面將發揮重要的作用。 區塊鏈技術的去中心化和唯一性，可以從商品在生命周期內進行全程的數據追蹤，從而打造更加透明、公開的奢侈品互信交易平台，這也將徹底改變奢侈品行業現在的商業規則。

據中國經濟網報導，有記者聯繫寺庫試圖獲取進一步消息，公關部對此的統一回覆是，有涉足區塊鏈的計劃，一直在關注該領域的進展，有重大消息請以公告為準。