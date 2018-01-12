

◆盤勢分析

1. 美國 12 月生產者物價指數 (PPI) 下降，為逾一年來首度下降。第四季財報即將陸續公佈，根據 S&P Capital IQ 公司估計，預期第四季企業獲利成長 10.6%。稅務聯合委員會預期，未來十年，企業減稅將達 1.3 兆美元。週四美股上漲，漲幅介於 0.60 至 0.81％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：量能若能維持在 20 日均量之上較有利延續多頭走勢。

（2）均線：支撐為季線，壓力為 5 日線至 10,934 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在季線之上，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意 CES 概念股、半導體、被動元件、3D 感測、原物料、生技、金融、中國內需等。

4.3008 大立光昨（11）日公布去年第 4 季毛利率 71.68％，營業利益 100.53 億元，稅後純益 86.08 億元，每股純益 64.18 元，四大關鍵財務數字均創新高，單季每股純益再寫台股新紀錄，市場驚艷。大立光如能站回 5 日線將有機會轉強。

5. 遊戲機大廠任天堂（Nintendo）掌上型遊戲機「Switch」，上月在日本市場銷售量創新高，月增率高達近 1.7 倍。將有利旺宏（2337）、原相（3227）、瑞昱（2379）、威盛（2388）旗下威鋒，以及立積（4968）等供應商迎接新一波補貨潮，為本季傳統淡季注入暖流。Switch 預期 2018 年仍有機會持續熱賣。

6.PLATTS 報導，油價墊高，原料乙烯、丙烯聯袂攀高，加上庫存低檔，催化遠東區五大泛用樹脂現貨報價漲勢再起。其中，PVC 大漲 30 美元，成功突破 900 美元整數關卡，達 910 美元；PE 彈升 10～25 美元；PP 也續揚 15 美元。至於先前漲勢活絡的 ABS、PS 則拉回整理，下滑 50 美元、5 美元。以塑化廠原料合約價與產品報價觀察，目前利差空間以 EG、PVC 相對提振勝出，ABS、PP 走堅。台塑（1301）、華夏（1305）、台化（1326）、榮化（1704）及南亞（1303）、東聯（1710）成為推薦追蹤焦點。原物料族群為近期非電重要支柱。

