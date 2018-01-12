【華冠投顧】企業獲利優於預期、美股創高收在最高-鍾騏遠分析師



1) 美股盤後：

今晨美國股市再創新高，除道瓊工業指數之外，其餘指數都收在最高點。主要的原因在於去年第四季的財報表現，包括 12 月的月報，將可能出現不錯的結果。如果企業獲利不錯，那麼股價自然還有成長的空間。另外，聯準會預期 2018 年將會再次升息三到四次，因此市場投資人也樂觀預期，未來經濟成長，將會出現不錯的表現。這方面，也是支撐企業獲利成長的基本條件之一。

2) 盤前叮嚀：

台股昨天出現多方拉抬，櫃買指數甚至出現十字線，今天在美股的帶動之下，台股可望出現反彈。指數今天開在 10840 以上視為正斜率，短線反轉將可完成；相對的，若指數低於這個數值，則斜率仍為負值，操作仍宜短不宜長。櫃買方面，由於季線仰角較大，所以極有可能領先大盤出現反彈，若今天能夠出現長紅，收復前天的黑 K，則本次拉回將可結束。

3) 法人動向：

昨天法人資金有擴大到其它族群的現象，包括塑化、紡織、電競、航運等，資金買盤出現的個股數愈來愈多。目前被動元件、二極體仍見買盤進場，而鋼鐵也有不錯的表現。而矽晶圓以及 PA 相關，則出現持續性買盤進場，後續若櫃買指數向上，相關族群可望出現連動。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

