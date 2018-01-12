〈油價衝高台廠受惠〉塑化產品利差雖擴大 但有這點隱憂存在

國際油價近來寫下 3 年新高，油價走揚將使原物料跟漲，產品行情獲支撐，塑化上游族群利差空間隨之擴大，南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，油價上漲將使產品價格有撐，但原料漲幅大恐限縮加工品獲利，仍盼油價走勢維持穩健；台化 (1326-TW) 副董事長洪福源則說，今年輕油均價大漲，台化利差空間會被稀釋，對獲利來說將有壓。

吳嘉昭指出，國際原油價格上漲，將使產品行情獲支撐力道，帶動化工產品價格上揚，也推升下游加工品售價提升，但若油價大漲、原料價格上漲幅度大，可能壓縮加工品獲利，預期若今年油價走勢穩健，全年營收可望較去年成長。

洪福源則說，去年輕油均價為每噸 496 美元，但今年已上漲至約每噸 600 美元，中間約 100 美元的價差，且目前下游產品價格都處於較高水位，要漲價以吸收成本的空間也有限，成本轉嫁難度高，價差轉而必須由上游塑化廠自行吸收，將會稀釋台化利差空間，對獲利造成壓力。

除台塑四寶外，華夏 (1305-TW)、中石化 (1314-TW)、台苯 (1310-TW) 與國喬 (1312-TW) 也可望受惠油價上漲，利差空間擴大，若再加上下游供應鏈提前備料，需求增溫下，獲利有機會進一步走揚。

受到美國上周原油庫存與產量雙雙下滑影響，紐約原油價格與倫敦布倫特原油價格近期走勢持續強勁，已連漲 4 天，周四更再奔 2014 年 12 月以來新高，紐約原油價格收於 63.8 元、盤中最高達 64.77 元，而布倫特原油則是盤中一度站上 70 美元大關、收於每桶 69.26 美元。