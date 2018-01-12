瑞波幣與速匯金簽合作協議 XRP價格一度又飆15%

據《CNBC》報導，美國快速滙款集團 MoneyGram(速匯金)(MGI-US) 公告，與虛擬貨幣瑞波幣 (Ripple)(XRP) 達成合作協議，在其支付網路中測試 XRP。相關消息助 MoneyGram 股價急漲逾 1 成，瑞波幣也見一波 15% 的漲勢。

根據 Coinmarketcap 數據，XRP 在美東時間周四上午 9:55 急漲，漲幅近 15%，與各種加密貨幣昨普遍下挫完全反向，價格也升至 2.22 美元。不過大漲過後，瑞波幣也跟隨其他幣走跌，最低來到 1.78 美元，上下波動近 25%。

總部在德州的 MoneyGram 預定使用 XRP 以加速及降低轉帳的成本。Ripple 聲稱僅需 2-3 秒來處理交易，而比特幣在交易熱絡之後，據 Blockchain.info 統計，平均交易時間多達 51 分鐘時間。

瑞波幣近一個月走勢（圖表取自 coinmarketcap）

瑞波幣在前幾周成為大熱門，價格也直線攀升，在上個月大漲之後，一度取代以太幣，成為市值第二大的加密貨幣。但今年 1 月 5 日後由高點滑落，價格在 5 天之內由最高 3.84 美元直接腰斬，一度跌至 1.7 美元。

Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 周四透過聲明表示，全球支付效率低下不僅影響銀行，也拖累像 MoneyGram 這樣的機構。 通過使用 Ripple 的數位資產，可以大幅加快效率。