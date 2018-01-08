只要攀上7美元 瑞波幣市值就能超越比特幣

比特幣獨領風騷的時代即將過去？近期，許多投資人正在尋找比特幣以外的投資標的，其中，漲幅較大、市值緊追比特幣的瑞波幣 (Ripple)、以太幣 (Ether)，未來表現備受關注。

投資人最想知道的是，究竟，哪一種加密貨幣，可以「篡位」成功，取代比特幣，成為市值第 1 的加密貨幣。

瑞波幣和以太幣，持續爭奪加密貨幣「二哥」的位置，但，值得注意的是，瑞波幣因流通在外的數量較大，不僅有機會穩坐「二哥」寶座，甚至可望超約比特幣，成為市值第 1 的加密貨幣。

目前價格 2.57 美元 (1 月 8 日價格)、市值 995.4 億美元的瑞波幣，只要再上漲 164.5%，使其價格升至 6.8 美元，總市值就能超越比特幣 (目前市值約 2,596 億美元)。

瑞波幣上漲 164.5% 難度很高？答案可能是否定的，因為這款加密貨幣，2017 全年漲幅高達 36,000%。

以太幣也不是省油的燈，Coinmarketcap.com 網站資料顯示，以太幣價格為 1,162 美元，市值約 1,126 億美元；若其價格漲至 2,700 美元左右 (漲幅約 132%)，市值就能超過比特幣。

相較於比特幣，瑞波幣、以太幣流通在外的數量，都比較大，這也讓它們有機會用相對低的價格，創造更高的市值。

最近，比特幣的市值占比下滑，「統治地位」降至歷史低點，其他加密貨幣則趁勢崛起，就算瑞波幣、以太幣「篡位」成功，也不奇怪。

當然，若比特幣在 2018 年，依然持續暴漲，其他加密貨幣，恐怕也只能繼續看著它的車尾燈。