1/11美股開盤前你必須知道的五件事

一、外管局：「中國考慮減緩或暫停增持美債」可能是假消息

外管局稱，關於「中國考慮減緩或暫停增持美債」的媒體報導「有可能引用了錯誤的資訊來源，也有可能是一條假消息」。

此前彭博援引中國一位匿名官員表示，「在外匯存底配置中，目前相比於其他資產來講，美國公債的吸引力並沒有那麼大，此外兩國貿易關繫緊張可能也會放慢購買美國公債的速率。」

作為美債最大買家，如果中國採取行動，可能引發外界質疑當前債券牛市的可持續性。

二、李克強：2017 年中國 GDP 預計增長 6.9% 左右

國務院總理李克強在柬埔寨首都金邊發表講話稱，2017 年中國經濟延續了穩中向好的發展態勢，整體形勢好於預期。全年國內生產總值預計增長 6.9% 左右，大城市城鎮調查失業率創多年來的最低。

2017 年經濟增長率等關鍵數據將於下周四公布，李克強此番表態或意在提前穩定信心。

三、滬指十連陽，港股連漲 13 天，創史上最長連漲記錄

滬指收盤報 3425.34 點，連續第十個交易日收漲，追平 2015 年 3 月創下的十連陽記錄，累計漲幅約 4.5%。恆指連續第 13 天上漲，刷新曆史最長連漲記錄，收盤報 31120.39 點。

短期內市場情緒仍樂觀，但獲利回吐壓力隨之增加。需要提醒的是，目前滬指本益比高於 2015 年 3 月。當年十連漲後，滬指曾加速上漲，但三個月後便觸及 5178 點大頂。

四、穆迪警告：川普稅改將威脅美國主權信用評級

穆迪稱，「減稅可能只會帶動美國 GDP 多增長 0.1% 左右。但由於既沒有財政收入增長，也沒有財政支出削減，美國的債務占 GDP 比例將會上升，償債能力也將大打折扣。」

五、摩根大通：亞馬遜市值將達到 1 兆美元，廣告業務潛力巨大

摩根大通分析師 Doug Anmuth 稱，亞馬遜占美國電子商務交易額的 42%，但只占在線廣告市場 10% 的市佔率，廣告業務的增長前景有望帶動公司市值達到兆美元。2018 年初以來，亞馬遜股價迎來「七連漲」，市值已超過 6000 億美元。

Doug Anmuth 把亞馬遜的目標股價從 1375 美元上調至 1385 美元，較亞馬遜周二收盤價高出 11% 以上。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 近日也表達了對包括亞馬遜在內的 FAAMG 股票的樂觀看法。鑒於市場樂觀情緒已成今年關鍵驅動力，若其持續，將利多亞馬遜這類龍頭股。

『新聞來源／華爾街見聞』