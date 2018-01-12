美股盤中─預期經濟成長加速 道瓊上漲逾120點 創新歷史高點

由於投資人預期經濟成長將能加速，道瓊工業平均指數週四上漲，並創新歷史高點。

在波音，奇異與 Caterpillar 漲勢的帶動下，道瓊上漲逾 120 點。經濟成長加速，波音等公司獲益最大。

台北時間 00:16

道瓊工業平均指數上漲 110.23 點或 0.43% 至 25479.36。

Nasdaq 指數上漲 26.40 點或 0.36% 至 7179.97。

S&P 500 指數上漲 9.17 點或 0.33% 至 2757.40。

主要指數自昨日的跌勢中反彈。週三，S&P 500 與 Nasdaq 結束了六天的漲勢。中國可能停止購買美國債券，且美國可能退出北美自由貿易協定 (NAFTA)，為利空。

分析師說，自去年夏季以來，美國股市便未見大幅回檔。投資人對全球經濟復甦與即將來到的財報季，感到樂觀。

根據 S&P Capital IQ 公司估計，預期第四季企業獲利成長 10.6%。

投資人亦觀望美國近來的稅改對企業的影響。上個月，川普總統簽署一項法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。

分析師說，稅務聯合委員會預期，未來十年，企業減稅將達 1.3 兆美元，改變不可謂不大。但公司的稅率可能低於，也可能高於 21%，需視其他稅率的調整而定。

經濟數據方面，美國 12 月生產者物價指數 (PPI) 下降，為逾一年來首度下降。該數據公布後，債券殖利率削減漲幅，但 10 年期債券殖利率仍接近 3 月以來高點。