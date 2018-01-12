永保安康不流行 網瘋傳新竹湖口

台鐵車票前幾年最熱門的單程票，是象徵「追婚成功」的追分站到成功站，或是象徵「永保安康」的永康站到保安站。不過最近網路狂傳台鐵「新竹到湖口」車票，意思是「薪水只能糊口」！有中南部員警則指出，立法院勞基法修法，讓第一線員警支援陳抗運動非常辛苦，但大多數員警都希望社會安定，因為薪水只能糊口，不希望社會有太多陳抗運動。（彭清仁報導）

台鐵一張新竹到湖口的電聯車票，只要卅八元，雖然便宜，卻是最近網路上瘋傳的台鐵車票。新竹湖口取其諧音「薪水只夠糊口」，這句話倒是頗能引起大多數上班族的共鳴，畢竟薪資在金字塔頂的人並不多。

網傳是南部的基層警員，因為立法院勞基法修法發生陳抗事件，南部警員前往支援陳抗事件處理，因為非常辛苦，警員希望社會安定，避免衝突陳抗事件的發生，而 PO 了一張台鐵「新竹到湖口」的車票，以表達基層警員的心聲。由於這張車票的象徵意義相當廣，並不限於警察同仁，因此這兩天不管是網路和 LINE，都在瘋傳這張新竹到湖口的單程車票。至於台鐵新竹和湖口站，這兩天其實專程來買新竹到湖口的車票民眾並沒有明顯的增加。台鐵新竹站人員指出，新竹到湖口站，基本上都是通勤族最多，尤其是學生佔了大多數，這兩站也是台鐵區間電聯車的重要站點，對新竹湖口站在網路爆紅，台鐵人員也感到相當意外。