亞洲金融業十年機運關鍵：和科技業密切合作

今年正好是金融海嘯屆滿 10 年，世界局勢與民心趨向丕變，科技趁勢追起。「2018 天下經濟論壇」今天進行論壇主題是：亞洲金融業的十年機運。與會者的共識是：金融業必須和科技業密切合作。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏在會中提出金融服務業重建信任與建構資訊安全，是產業翻轉的關鍵。在過去 5 年，科技已經完全顛覆或大幅改變產業的競爭模式，未來金融業勢必要更尊重多元化與在地性。但他也提出一個警訊「台灣企業敏感度低於國際水準」。

印尼銀行家黃傑瑞指出，20 年來的兩次金融危機，宛如完美風暴，改寫金融業遊戲規則，面對新科技來勢洶洶，金融業必須和科技業合作，不然銀行會變成恐龍。他說金融科技業不會取代銀行，但過去銀行家認為自己最有權力的時代已經過去了。在生態系裡，如果不跟科技業合作，銀行獲利勢必受影響。

透過數位科技，站得更穩、走得更遠。金融業最好的情境就是小銀行整併後，發展在亞洲有競爭力的區域性銀行。但台灣只有少數大型銀行有能力及遠見做這樣的發展。

中國信託商業銀行副董事長利明獻也認同，金融業必須先自我整併，做大、做強，才能進行下一步的跨境發展與數位化，創造未來 10 年機遇。其次要發展海外業務，甚至海外併購，跨境推動成長。面對挑戰，金融業必須改變，大膽擁抱改變或跟科技公司合作。

（圖: 2018 天下經濟論壇 -(左起) 利明獻、黃傑瑞、周建宏、王豐）